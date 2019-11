In una recente intervista per Il Giornale, Francesca Manzini ha raccontato dell’incidente che l’ha profondamente segnata e cambiata.

È stata una delle concorrenti di Amici Celebrities che più ha catturato l’attenzione, Francesca Manzini. Con la sua bellezza, simpatia, bravura ed immensa sensualità, la comica romana ha riscosso, sin dal primo momento, un successo davvero spropositato. Non soltanto da parte dei tre giudici, ma anche da parte del pubblico italiano. Tuttavia, se nelle recente esperienza televisiva, la romana è apparsa sorridente e, soprattutto, una vera e propria macchina da guerra, la sua vita non è stato affatto tutta ‘rose e fiori’. Non soltanto, come dichiarato in prima persona su Spy, Francesca ha avuto dei grossi problemi con il cibo in passato. Che l’hanno portata a combattere contro anoressia e bulimia. Ma, in una recente intervista per Il Giornale, la Manzini ha raccontato di un incidente che l’ha profondamente segnata e, soprattutto, cambiata. Ecco cosa dice al riguardo.

Francesca Manzini, l’incidente che l’ha profondamente cambiata

In attesa di scoprire cosa confesserà e racconterà Francesca Manzini a Verissimo, l’ex concorrente di Amici Celebrities si è lasciata andare ad una lunga ed emozionante intervista per Il Giornale. Durante la quale, la comica romana ha affrontato diversi argomenti davvero interessanti. A partire, quindi, dal body shaming. Fino a parlare della sua famiglia, di suo padre. Ed, infine, di un incidente che l’ha profondamente segnata e cambiata. Non sappiamo, sia chiaro, a cosa si riferisce nel particolare la bella Manzini. Eppure, stando a quanto si evince dalle sue parole, sembrerebbe essere stato davvero grave. Era il 2011- racconta Francesca- quando in seguito a questo traumatico evento, la comica è stata in coma per circa tre giorni. Ecco. È proprio in seguito a questo bruttissimo momento che, da quanto si legge, la comica ha completamente cambiato il suo modo di ‘approcciare’ alla vita. Quindi, niente più alcool. “Mi sono detta: ‘Voglio mettermi in riga’”, dice Francesca.