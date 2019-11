Francesco Chiofalo non molla la presa e ci riprova con Antonella Fiordelisi: l’ex concorrente di Temptation Island ha scritto una nuova lettera d’amore

Tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è veramente finita? Probabilmente no. La modella e influencer, infatti, non ha chiuso definitivamente la porta al suo ex fidanzato, lasciando un piccolo spiraglio aperto. Chiofalo, però, dovrà dimostrarle di essere veramente innamorato e soprattutto che si può fidare di lui. Per riconquistare la sua ex fidanzata, Chiofalo si è affidato ad una nuova lettera d’amore scritta sul settimanale Di Più. Questa nuova dimostrazione d’amore riuscirà a far cambiare idea alla Fiordelisi?

Francesco Chiofalo e la lettera d’amore per Antonella Fiordelisi

Chiofalo non ci sta e vuole riconquistare a tutti i costi la sua ex fidanzata. La Fiordelisi non ha chiuso definitivamente con lui, ma ha bisogno di dimostrazioni. L’ex concorrente di Temptation Island, allora, si affida al settimanale Di Più e scrive una nuova lettera d’amore alla sua amata. Francesco e Antonella si sono lasciati per un presunto tradimento da parte dell’ex di Selvaggia Roma. Al settimanale Di Più, Chiofalo dice di non voler rivelare cosa ci sia stato con la ragazza, ma aggiunge: “Sappi amore che non è successo nulla di importante, nulla che possa compromettere il nostro amore“. Chiofalo poi chiede alla sua ex fidanzata la possibilità di dimostrarle il suo amore e aggiunge: “Sono disperato“. Non è la prima volta che Chiofalo si lascia andare a dichiarazioni pubbliche nei confronti di Antonella. L’ex concorrente di Temptation Island sta cercando in tutti i modi di riconquistare la sua ex fidanzata.

La Fiordelisi, come già accennato, non ha chiuso definitivamente la porta a Francesco. Quando qualche fan le chiede come stiano le cose con Chiofalo, lei risponde che non è totalmente finita ma ha bisogno di dimostrazioni. La modella ha voluto metterlo alla prova e adesso vedremo quale sarà la sua reazione di fronte alla lettera d’amore.