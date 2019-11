Poco fa, attraverso le stories di Instagram, la modella e influencer Giulia De Lellis ha espresso un duro sfogo: “Se parlo io rovino famiglie”

Risveglio burrascoso per Giulia De Lellis: la modella e influencer romana ha espresso un duro sfogo attraverso le sue stories di Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “Se parlo io rovino famiglie” ma con chi ce l’ha? In settimana la De Lellis ha ricevuto durissime critiche da parte di Valentina Dallari, che l’ha rimproverata per alcune sue dichiarazioni sulle donne in sovrappeso. Non sappiamo, però, se lo sfogo della De Lellis fosse rivolto all’ex tronista di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis, duro sfogo su Instagram

Questa mattina come al solito la De Lellis ha salutato le sue fan, le ha invitate a guardare la puntata di “Una vita in bianco” e poi si è lasciata andare ad un durissimo sfogo sul popolare social network. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “Io devo stare zitta perchè se parlo rovino famiglie. Continuerò dunque a stare zitta per il bene di tutti quanti“. La modella e influencer poi ha aggiunto: “Mi dispiace per voi quando provate a fare le mie cose, ma vi riesce in una maniera alquanto imbarazzante. Per me è un grandissimo onore essere d’esempio per voi. Anche se fate figure di m*, continuate a farlo. Non arrendetevi“. Lo sfogo di Giulia aveva un destinatario preciso e la modella ha anche sottolineato: “Chi ascolta sa a cosa mi riferisco“.

È probabile che con questo sfogo la De Lellis abbia voluto replicare alle parole di Valentina Dallari, che in settimana ha dichiarato: “Parla per dare aria alla bocca“. La modella e influencer, però, non ha fatto nomi, dunque non possiamo dire per certo che si sia riferita all’ex tronista di Uomini e Donne. Tutti gli indizi, però, portano a lei.