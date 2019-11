Il Volo, dieci anni di carriera per loro: la splendida notizia per i loro fan

Il Volo festeggia dieci anni di carriera: è proprio per questo motivo che, per tale occasione, c’è una splendida notizia per i loro fan.

Sarà una puntata di Verissimo davvero spettacolare. Come tutte la altre, è vero. Eppure, l’appuntamento odierno sarà davvero imperdibile. Numerosi, infatti, sono gli ospiti che si racconteranno senza troppi peli sulla lingua alla bella padrona di casa, Silvia Toffanin. A partire, quindi, da Mietta, Giampaolo Morelli. Fino a Il Volo. Ebbene si. Il famoso trio canoro sarà nuovamente presente negli studi televisivi di Mediaset per un’occasione davvero speciale. A breve, infatti, Gianluca, Ignazio e Piero festeggeranno i loro primi dieci anni di carriera. E, proprio per quest’occasione, hanno pensato di dare una splendida notizia ai loro fan. Di che cosa parliamo? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Il Volo festeggia dieci anni di carriera: la splendida notizia per i loro fan

Correva l’anno 2009 quando Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno partecipato alla terza edizione de Ti lascio una canzone, talent show condotto da Antonella Clerici. È proprio in seguito a questa esperienza televisiva che i tre giovani siciliani hanno cavalcato l’onda del successo. Numerosi, infatti, sono stati i riconoscimenti ricevuti. E, soprattutto, il riscontro positivo ottenuto dal pubblico. Ne sono passati di anni, quindi, da quel momento. Eppure, il successo de Il Volo è rimasto il medesimo. Non caso, proprio quest’anno, il trio musicale festeggerà dieci anni di carriera. E proprio per l’occasione, i tre giovani ragazzi hanno deciso di dare una splendida notizia per i loro fan. In contemporanea all’uscita del loro nuovo album, Il Volo ha deciso di annunciare due nuove date per il loro tour. In occasione del loro decimo anniversario, il trio ha deciso di allietate i loro sostenitori con due date davvero esclusive. Eccole nel dettaglio:

30 agosto 2020 all’Arena di Verona. Il prezzo dei biglietti varia dai 35 euro fino ai 95 euro;

4 settembre 2020 al Teatro Antico di Taormina. Il prezzo dei biglietti, invece, varia tra 40 euro e i 95 euro.

Insomma, un’occasione davvero imperdibile per i fan del trio. Cosa aspettate, quindi? Affrettatevi ad acquistare i biglietti. Vorrete mica perdervi uno spettacolo del genere?

