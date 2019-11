Lorella Boccia, triste episodio social: da non credere ai proprio occhi

La ballerina professionista di Amici, Lorella Boccia è stata protagonista di un triste episodio social: ecco cosa le è accaduto.

Dopo la fine di Amici Celebrities, le porte della scuola del talent di Canale 5 sono pronte ad essere riaperte. Esattamente tra una settimana, come raccontato in un nostro recente articolo, partirà la nuova edizione di Amici. Manca davvero poco. Ed è più che normale, quindi, che tutti i suoi protagonisti stiano scaldando i motori. A partire, quindi, dai ragazzi che dovranno affrontare l’ultimo step per accedere alla classe. Dai professori. Ed, infine, i ballerini professionisti. A tal proposito, pochissime ore fa, Lorella Boccia ha condiviso una foto mentre, dopo le prove, si lasciava immortalare in una posa un po’ particolare. Immediata, però, è stata la reazione dei suoi followers. Che, in un batter baleno, l’hanno bombardata di complimenti. E non solo. Ecco il triste episodio social.

Lorella Boccia, triste episodio social: cos’è accaduto

Lorella Boccia, da come si può chiaramente vedere dal suo profilo social, è davvero molto attiva sui social. La ballerina napoletana, infatti, è solita condividere momenti della sua giornata davvero elettrizzanti. A partire, quindi, da simpatici siparietti insieme a suo marito Niccolò. Fino ad entusiasmanti scatti fotografici. Ma non solo. Perché, in attesa di iniziare un nuovo anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi, poche ore fa, la professionista ha condiviso una foto in sala prove. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere, Lorella si lascia immortalare in una posa davvero ‘particolare’. Che non tutti, ammettiamolo, siamo capaci a fare. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, lo scatto in questione è stato subissato di commenti di apprezzamento per tale agilità e, soprattutto, per la bellezza della ballerina. Soltanto uno, però, è ‘fuori dal coro’:

Ecco. È proprio questo triste episodio social che è capitato alla bellissima ballerina napoletana. Contro cui, com’è giusto che sia, Lorella non ha voluto assolutamente obiettare.