Sapete proprio tutto di Mietta? Ecco cosa occorre sapere sulla giovane e bella cantante di Taranto, a partire dalla sua età, canzoni e vita privata.

È una delle cantanti più talentuose ed apprezzate nel panorama musicale nostrano, Mietta. Non a caso, infatti, la giovane donna vanta un successo davvero clamoroso. Ma conoscete proprio tutto di lei? In attesa di vedere cosa dichiarerà e racconterà nella puntata odierna di Verissimo a Silvia Toffanin, scopriamo qualche dettaglio in più sulla bella cantante di Taranto. Come è solito nostro fare, infatti, passeremo in rassegna la sua età, biografia, la sua discografia ed, ovviamente, la sua vita privata. Ecco, quindi, cosa occorre sapere su Mietta.

Chi è Mietta: età, biografia, carriera e vita privata

Mietta è nata a Taranto, il 12 Novembre del 1969. La sua passione per il canto la scopre negli anni del Liceo. È proprio in questo periodo che, dopo essere entrata a far parte del coro della scuola, la giovane si appassiona a questo mondo. Tanto che, terminati i suoi studi scolastici, la giovane parteciperà ad un concorso canore. Al quale, tra l’altro, si è classificato al primo posto. Da quel momento, inizia la sua scalata al successo. Non soltanto, dopo la vittoria a tale concorso, la cantante fonderà una band composta da tutti elementi femminili, ma inizierà il suo percorso nel mondo della musica. Il suo debutto, infatti, avverrà nel 1988. Dopo essere entrata nel mondo dello spettacolo nel 1987 come conduttrice radiofonica di Nasce una Stella, Mietta parteciperà al Festival di Sanremo di quell’anno. Tuttavia, il vero e proprio successo inizierò negli anni 2000. Quando, insieme ad Amedeo Minghi, calcherà il palco dell’Ariston con la canzone ‘Vattene amore’. Da quel momento, quindi, Mietta cavalcherà l’onda del successo. Sono passati, infatti, più di dieci anni dal suo debutto, eppure vanta di una carriera artistica davvero ricchissima. Non soltanto, infatti, è riuscita ad incidere più di 10 dischi, ma è stata protagonista di diversi programmi televisivi. Tra cui: Music Farm, Tale e Quale Show, I Migliori Anni e Star Academy. Ma non è finita qui. La cantante di Taranto, infatti, ha ottenuto diversi ruoli recitativi in numerose fiction italiane ed, infine, in videoclip musicali.

Nonostante il suo profilo Instagram pulluli di foto ‘personali’, si sa davvero molto poco della sua vita privata. Mietta, infatti, preferisce non parlare di quest’argomento. Tuttavia, le uniche informazioni che siamo riusciti a carpire riguardo a questa sfera della sua vita sono le seguenti. Negli anni ’90, ha avuto una relazione con Brando Giorgi, ex attore della soap opera Vivere. E, intorno agli anni 2000, ha avuto una relazione con Davide Tagliapietra. Dal quale è nato suo figlio.

Quel particolare retroscena sul suo nome d’arte

Mietta, in realtà, è un semplice nome d’arte della cantante. Il suo vero nome, infatti, è Daniela Miglietta. Ebbene, perché si chiama così? Stando a quanto si evince dal web, sembrerebbe che il nome d’arte le sia stato affidato dal suo produttore, Claudio Mattone. Fu proprio lui che, all’inizio della sua carriera, la scoprì. Tuttavia, alla cantante non le piaceva affatto questo ‘pseudonimo’. Perché le dava l’impressione di un cioccolatino. Nonostante questo, però, dovette accettarlo con il tempo.