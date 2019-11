Napoli Genoa diretta streaming in tv – No Rojadirecta: come vedere il match del sabato sera della dodicesima giornata di Serie A Tim 2019-2020.

Tutto pronto al San Paolo per Napoli Genoa. O quasi. Per gli azzurri, dopo la bufera scatenatasi in settimana , è tempo di riconquistare la fiducia dei proprio tifosi. E il miglior modo per farlo è portando a casa i tre punti. A sfidare gli uomini di Ancelotti nel match del sabato sera della dodicesima giornata di Serie A Tim il Genoa di Thiago Motta, che ha dato prova di poter mettere in difficoltà anche la Juve, perdendo a Torino solo nel recupero. I partenopei dovranno mettercela tutta per ottenere una vittoria che manca da 19 ottobre, e che potrebbe ridonare un po’ di serenità a un ambiente dove da giorni regna il caos. Chi la spunterà? Non ci resta che attendere il fischio di inizio: ore 20:45!

Napoli Genoa diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: dove vedere il match

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai attivare in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili sul sito, con la possibilità di rinnovo automatico.

L’appuntamento è alle ore 20 e 45 di sabato 9 novembre 2019 ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi sul match tutti da gustare. L’incontro sarà disponibile anche per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, su Dazn1 (canale 209 del decoder Sky). Oltre a questa gara, potrai seguirne altre due: con Dazn infatti potrai seguire 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT in streaming, live e on demand: abbonati subito!

Segui live e in esclusiva Napoli Genoa su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese!

Napoli Genoa, le squadre in campo: le formazioni

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysay; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Pandev, Gumus, Agudelo; Pinamonti.