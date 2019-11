Tale e Quale Show, puntata finale: scoppia la polemica sul web, ecco cosa che ha indignato i telespettatori.

È in onda questa sera l’ultima puntata di Tale e Quale Show, il seguitissimo show di Carlo Conti del venerdì sera. In realtà, questa non è proprio l’ultimissima volta che vedrete lo show delle imitazioni in tv. Dalla prossima puntata, infatti, ci sarà la gara speciale di Tale e Quale Show, dedicata ai concorrenti non vip, scelti tra i tanti telespettatori che hanno inviato i video da casa. Ma tempo al tempo! Questa sera, alla giuria, l’arduo compito di decretare il vincitore dei vincitori: chi la spunterà tra i sei più forti di questa stagione e i sei più forti dell’anno scorso? Ebbene, non tutti probabilmente avranno la risposta durante la serata. Qualcuno forse non riuscirà a seguire la trasmissione fino alla fine. Ed è proprio questa la polemica nata sul web, durante la serata finale dello show. La puntata è iniziata più tardi del solito, quasi alle 22.00. E molti sul web si sono ribellati.

Una vera e propria polemica social, quella che è scoppiata durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show. O meglio, all’inizio. Si, perché è proprio sull’inizio della puntata dello show che in molti hanno avuto da ridire. Colpa dell’orario in cui il programma è iniziato: decisamente più tardi rispetto alle altre serate. E molti telespettatori hanno voluto far sentire la loro disapprovazione, commentando a raffica nella pagina Facebook ufficiale del programma. Ecco alcuni commenti apparsi sul web:

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti apparsi sulla pagina Facebook di Tale e Quale Show. I telespettatori non hanno accettato di buon grado il ritardo dell’apertura della puntata: “La gente la mattina si alza presto”, scrive un utente. Insomma, un inizio puntata burrascoso, quello dell’ultima puntata dello show di Conti. Che, nel corso della puntata ammette: “Oggi finiremo un pochettino più tardi”. E voi avete seguito lo show di Rai Uno?