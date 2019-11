L’influencer, cestista ed ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali si è lasciata con il fidanzato Lorenzo Orlandi? Ecco l’indizio social

Valentina Vignali, influencer e cestista, ha presentato il suo fidanzato durante l’edizione del Grande Fratello. Il ragazzo, infatti, entrò nella casa per farle una sorpresa, mettendo a tacere le voci su una loro presunta crisi. La Vignali nella casa più spiata d’Italia si avvicinò molto a Daniele Dal Moro, ma Lorenzo Orlandi capì che tra di loro c’era solo una bellissima amicizia. Di recente, però, alcuni movimenti social hanno destabilizzato i fan della coppia. Valentina e Lorenzo stanno ancora insieme? Di seguito vi spieghiamo perchè potrebbero essersi lasciati.

Valentina Vignali si è lasciata con il fidanzato?

È da un po’ di tempo che la Vignali non compare sui social insieme al fidanzato Lorenzo. L’ultima foto postata insieme al ragazzo sui social risale addirittura al 25 ottobre e ultimamente non figura nemmeno tra le stories di Instagram. Stesso discorso per Lorenzo, che ha pubblicato l’ultima foto insieme alla sua fidanzata il 24 ottobre.

Cosa è successo alla coppia? I due non stanno più insieme? Controllando meglio i profili social di Valentina e Lorenzo scopriamo che i due non si seguono più su Instagram. Se due indizi fanno una prova, è probabile che la storia d’amore tra la Vignali e il suo fidanzato abbia preso una brutta piega. Ieri sera inoltre, dopo una serata trascorsa in compagnia di Giulia Latini e altre due ragazze, la cestista ha pubblicato una stories abbastanza emblematica: “Forse anche mancarsi da morire è fare l’amore“. Lorenzo, non a caso, è a Trento, quindi abbastanza distante da Roma.

Al momento sono solo supposizioni perchè non siamo in possesso di notizie ufficiali. Sicuramente la Vignali farà chiarezza nei prossimi giorni e spiegherà come stanno realmente le cose tra lei e Lorenzo Orlandi.