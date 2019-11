Verissimo, Fabio Fognini lo annuncia in diretta: ecco il sesso del bambino che aspetta con la moglie Flavia Pennetta.

Anche Fabio Fognini oggi nella ricchissima puntata di Verissimo, in onda come ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Il campione di tennis si è raccontato a Silvia Toffanin, in un’intervista molto interessante. Dopo un’ampia pagina dedicata alla carriera sportiva di Fabio, che ha preso in mano la sua prima racchetta a soli 4 anni, Silvia introduce l’argomento ‘amore’. E l’amore, per il bel Fognini, procede a gonfie vele. Fabio è sposato con la collega Flavia Pennetta, anche lei campionessa di tennis, ritiratasi nel 2015. Da amici, i due sono diventati fidanzati. E, dua anni dopo, hanno deciso di dirsi sì per sempre. Ebbene, la coppia è in attesa del loro secondo bambino, dopo Federico. Ed è proprio in diretta da Silvia Toffanin, che Fabio rivela per la prima volta il sesso del nascituro. Scopriamolo insieme!

Verissimo, Fabio Fognini lo annuncia in diretta:

Un’intervista davvero intensa, quella di Fabio Fognini a Verissimo. Il tennista (ma è il calcio il suo sport preferito!) racconta con grande emozione gli inizi della sua carriera, segnati dal grande sostegno dei suoi genitori. “E poi nel mio percorso incontro un’amica, una fidanzata, una moglie, una mamma…” È così che Fabio inizia a raccontare il suo amore con Flavia Pennetta, nato all’improvviso, dopo una lunga amicizia. “La vedevo come una sorella maggiore, ci raccontavamo tutto. Poi è nato l’amore”. Un amore che ha già dato i suoi frutti: il piccolo Federico è nato a maggio del 2017. Ma i due sono in attesa di un altro bambino. Sarà un maschietto o una femminuccia? Fabio l’ha rivelato in diretta a Verissimo, in un modo molto particolare. Silvia porta in studio due maxi racchette, una azzurra e una rosa. È a questo punto che Fabio alza la racchetta giusta, quella color… rosa!!! “Viva le donne, è una femmina!!!”, dichiara Silvia non trattenendo la gioia.