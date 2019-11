Verissimo, la dolorosa confessione di Mietta: ” Mi è successo a 12 anni per la prima volta”. Il racconto da brividi della cantante.

Oggi, 9 novembre 2019, una nuova ricchissima puntata di Verissimo è andata in onda su Canale 5. Il seguitissimo show di Silvia Toffanin anche oggi ha ospitato tantissimi vip, pronta a lasciarsi intervistare dalla padrona di casa. Tra gli ospiti di oggi, anche la cantante Mietta, che, dopo aver ripercorso i momenti più salienti della sua carriera e vita privata, si è lasciata andare a una confessione molto toccante. La cantante ha sofferto di attacchi di panico, sin da molto piccolo. La prima volta che si sono presentati, Mietta aveva solo 12 anni. Ecco cosa ha raccontato a Silvia Toffanin.

Una confessione molto forte, quella di Mietta a Verissimo. La cantante torna in studio dalla Toffanin dopo 9 anni esatti: l’ultima intervista l’ha fatta col pancione. E durante la ‘chiacchierata’ di oggi con Silvia, Mietta ha toccato un tema molto delicato, che ha riguardato gran parte del suo passato: gli attacchi di panico. “Credo che vada raccontata questa cosa, perché fa bene alle persone che ne soffrono. A me sono stati davvero forti, a 12 anni ho avuto il mio primo attacco di panico, ero davanti alla televisione. Non sapevo cosa mi stesse accadendo”. Mietta racconta il momento come una sensazione angosciante, inspiegabile, soprattutto per una bambina della sua età. “Era un qualcosa molto più grande di me, non è facile gestirli. Ma si può venirne fuori. Si può, anche con l’aiuto di qualcuno.” La cantante racconta di aver combattuto gli attacchi di panico con la sua tenacia, la sua voglia di capire il perché. E ammette di essere ipersensibile, sottolineando come questo tipo di problemi colpisca soprattutto le persone particolarmente emotive. Oggi però, Mietta ha superato il problema, e si appresta a festeggiare, il prossimo martedì, un importantissimo compleanno: i suoi primi 50 anni! “Li porti da Dio, tu ne hai 25 di anni, la metà”, afferma Silvia, e porta alla cantante un meraviglioso mazzo di rose.