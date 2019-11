Alessandro Di Battista, grave lutto per l’ex deputato: è morta la mamma

Alessandro Di Battista è stato colpito da una grave lutto: come testimoniato da alcuni messaggi dei suoi colleghi, è venuta a mancare la mamma.

L’ex deputato Alessandro Di Battista è stato colpito da una grave lutto. Stando a quanto si evince da alcuni messaggi di condoglianze per l’esponente di spicco del movimento cinque stelle, sarebbe morta la mamma del politico. È proprio questa la notizia che, come dicevamo poco fa, si capisce perfettamente da alcuni messaggi apparsi sul web. Ma non solo. Perché, pochissime ore fa, anche il diretto interessato ha voluto scrivere un messaggio sui social. Sul suo canale Facebook, infatti, ha scritto un messaggio per tutti coloro che, nelle ultime ore, gli hanno rivolto un pensiero. Ma vediamo ulteriori dettagli in questa storia.

Alessandro Di Battista colpito da una grave lutto: è morta la madre

Pochissime ore fa, Alessandro Di Battista è stato colpito da una grave lutto. Ad annunciarlo non è stato soltanto il diretto interessato che, con un post su Facebook, ha ringraziato tutti colore che, in queste ultime ore, gli hanno dimostrato un affetto davvero spropositato, ma anche alcuni dei suoi colleghi pentastellati. Che, appena appresa la notizia, hanno voluto dimostrare il loro affetto all’ex deputato del Movimento Cinque Stelle. La donna aveva 74 anni. E, da quanto si evince da alcune notizie apparse sul web, sembrerebbe essere stata malata da diverso tempo. Tuttavia, non sappiamo nulla al riguardo della malattia. Fatto sta che, pochissime ore fa, la dolce Maria Grazia, questo è il nome della donna, ha lasciato purtroppo un vuoto incolmabile nella vita di suo figlio Alessandro, suo marito Vittorio e tutta la sua famiglia. I funerali della donna si terranno oggi, lunedì 11 Novembre, a Roma, presso la Chiesa di Santa Chiara, in piazza dei Giochi Delfici.