Botta e risposta tra Mara Maionchi, coach di X Factor, e Arisa: la cantante non ha apprezzato il commento della talent scout sul suo brano “La notte”

Nella scorsa puntata di X Factor, talent show in onda sui canali Sky, Mara Maionchi ha espresso un duro commento sul brano “La notte” di Arisa. Il coach del team Over ha dichiarato che, secondo lei, la canzone di Rosalba Pippa è per depressi. Le sue parole ovviamente hanno generato reazioni contrastanti. La notte è uno dei brani di maggior successo della cantante ligure ed è stato apprezzato da milioni e milioni di italiani. La reazione di Arisa ovviamente non si è fatta attendere. La cantante ha risposto attraverso le Instagram stories.

Arisa risponde a Mara Maionchi

“La notte è una canzone per depressi” il commento della Maionchi ha fatto infuriare Rosalba Pippa. Il brano, scritto da Giuseppe Anastasi, è uno dei più ascoltati di Arisa, tra l’altro ex compagna del paroliere. La cantante ligure si è sfogata attraverso le Instagram stories, dicendo che se La notte è un brano per depressi, allora siamo tutti depressi dato che è stato ascoltato da milioni e milioni di italiani. La cantante ha criticato duramente Mara Maionchi: “Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perchè hanno un microfono davanti” poi ha aggiunto “Questi commenti non me li aspetto da te. Sei una madre e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata e fai attenzione ai testi delle canzoni“.

Anche Arisa, come Mara, è stata giudice di X Factor. La cantante ha fatto parte del cast del talent show di Sky nell’edizione 2011-2012 e nel 2016. Nella prima puntata di X Factor Rosalba Pippa dichiarò addirittura di essere ubriaca. Rispetto alla cantante ligure però, Mara è una vera e propria istituzione del programma. Grazie a lei sono usciti dal talent tantissimi artisti di spessore.