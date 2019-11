Barbara D’Urso, look ‘audace’ per Live – Non è la D’Urso: l’abito in pailettes è cortissimo; ecco cosa ha scelto la conduttrice per la nuova puntata del suo talk.

Questa sera, su Canale 5, una nuova ricchissima puntata di Live Non è la D’Urso. Il talk del lunedì sera condotto da Barbara D’Urso ha, anche per questa sera, tantissime sorprese in serbo per i suoi telespettatori. Tantissimi gli ospiti in studio e gli argomenti trattati. E, come di consueto, pochi minuti prima della diretta, la padrona di casa mostra ai suoi fan l’outfit scelto per la puntata di questa sera. Lungo o corto, gonna o pantaloni? Barbara l’ha svelato poco fa con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram. Date un’occhiata!

Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso: l’abito in pailettes è cortissimo, i fan impazziscono

Cosa ha scelto la bellissima Barbara D’Uro per questa nuova puntata di Live Non è la D’Urso? Ve lo sveliamo subito: abito corto, molto corto! La conduttrice l’ha mostrato in anteprima ai suoi followers, con uno scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram. Ecco il look ‘luccicante’ di questa sera:

Ecco l’outfit scelto questa sera dalla D’Urso per la diretta di Live. Un look dal colore dorato, che abbina perfettamente l’abito alle scarpe. Come sempre, la conduttrice appare in ottimo forma: il vestito, infatti, è particolarmente corto. E mette in mostra le meravigliose gambe della napoletana. Che ha scattato questa foto pochi minuti prima di entrare in studio, più carica che mai. E, a quanto pare, l’abito di Barbara è piaciuto proprio a tutti: il post pubblicato su Instagram dalla D’Urso ha scatenato i commenti dei fan, ottendendo il pieno di like e commenti in poco tempo. Una pioggia di complimenti per il look di Barbarella. E voi cosa ne pensate dell’abito in pailettes della padrona di casa di Live Non è la D’Urso?