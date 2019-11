Belen Rodriguez infiamma Instagram: si siede e alza le gambe, ma l’abito è troppo corto… Ecco il post che ha scatenato i followers.

Basta poco a Belen Rodriguez per far impazzire i suoi fan. La bellissima conduttrice di Tu si que vales ha appena pubblicato una foto su Instagram che non è passata inosservata. La showgirl argentina si mostra in tutta la sua bellezza, in uno scatto che ha lasciato i followers senza parole. Belencita indossa un abito molto corto, di Zara, ma è la particolare posa che assume che incuriosisce i followers: la Rodriguez è seduta, ma quando alza le gambe..diamo un’occhiata al post che ha infiammato il web!

Belen Rodriguez infiamma Instagram: l’abito che indossa è troppo corto, quando alza le gambe…

Lei è una delle donne più amate della nostra tv. E basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per capire il perché. Belen Rodriguez è senza dubbio una delle showgirl più desiderate del momento. Merito della sua straordinaria bellezza e innata sensualità, visibili negli scatti che Belen posta spesso sui suoi social. Come quello apparso poco fa su Instagram, in cui la Rodriguez si definisce una ‘ragazza in gamba‘. Ecco perchè:

Sono proprio le gambe le ‘protagoniste’ assolute dell’ultimo scatto postato da Belen sul suo profilo ufficiale di Instagram. Belen si lascia fotografare mentre si trova seduta su una sedia, assorta nei suoi pensieri. Ma ad attirare l’attenzione di tutti è la ‘particolare’ posizione delle gambe dell’argentina. Belen le alza un po’ troppo, per poggiare i piedi sulla mensola della libreria. Il risultato è decisamente ‘audace’, perché l’abito che indossa Belen è abbastanza corto. Un abito che la showgirl ha acquistato da Zara, come ha rivelato ai followers in una stories postata poco fa. E voi, cosa ne pensate della bellissima moglie di Stefano De Martino?