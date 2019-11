Chi è Benedetta Valanzano? Ecco cosa occorre sapere su di lei, a partire dall’età, carriera, vita privata e il dramma del parto difficile.

Questa sera, lunedì 11 Novembre, andrà in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è Possibile. Ebbene si. L’avventura di Stefano De Martino al timone del divertentissimo show di Rai Due è, purtroppo, giunta al termine. Sarà per questo motivo che, per l’ultimo appuntamento, sono stati pensati degli ospiti davvero incredibili. Non soltanto, quindi, Le Donatella, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, ma anche tantissimi altri. Tra cui, Benedetta Valanzano. Ebbene, conoscete proprio tutto su di lei? Questo è l’articolo che fa decisamente al caso vostro. Vi racconteremo, infatti, ogni cosa su di lei. A partire dalla sua età, carriera e il dramma del parto difficile. Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Chi è Benedetta Valanzano: età, carriera e vita privata

Benedetta Valanzano è nata a Napoli, il 5 Maggio del 1985. La sua più grande passione è stata, sin da subito, la recitazione. Ha iniziato, infatti, i suoi studi presso la Scuola Teatrale Compagnia “La Mansarda” a Caserta. Il suo debutto arriva nel 2001. Quando si esibirà in un uno spettacolo teatrale. Al quale, poi, ne seguiranno di diversi. Da questo momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Infatti, nel 2005, Benedetta farà il suo debutto nel mondo cinematografico nella pellicola Non avere paura e, accanto a Gerry Calà, in Vita Smeralda. Nel 2006, invece, entra a far parte del cast di Un Posto al Sole, soap opera napoletana in onda ogni sera su Rai Tre, nei panni di Valeria Piacello. Nel 2010, anno che coincide con l’addio a questo suo ruolo, la Valanzano partecipa all’edizione di quell’anno di Ballando con le stelle, classificandosi, tra l’altro, al quarto posto. Vestirà, poi, i panni della moglie di Nando della Chiesa nella miniserie televisiva Il Generale Dalla Chiesa. Ed, infine, nel 2008 avrà un ruolo nella fiction La Nuova Squadra, accanto a Pietro Taricone. Ma non solo. Perché oltre alla sua eccellente carriera da attrice televisiva, Benedetta intraprenderà anche la carriera teatrale e da cantante. Nel febbraio del 2014, infatti, incide il suo primo singolo ‘Tutto tace’.

Benedetta è sposata, dal 23 dicembre del 2017, con Vittorio Ciancio, avvocato civilista napoletano.

Il dramma della gravidanza e del parto difficile

Dal matrimonio con Vittorio, è nata la piccola Anita. Nel maggio scorso, infatti, la giovane coppia è diventata genitore di una splendida femminuccia. Tuttavia, come raccontato dalla diretta interessata in una recente intervista a Diva e Donna, la sua gravidanza non è stata affatto facile. E non lo è stato altrettanto il parto. Ecco il suo dramma. Come raccontato al settimanale, l’attrice ha dovuto vivere i nove mesi della sua gravidanza a casa. Poiché, dopo una grossa perdita di sangue, i medici le hanno consigliato assoluto riposo. Ma non è finita qui. Perché, ancor prima che giungesse alla fine della sua gravidanza, Benedetta ha dovuto subire un parto cesareo d’urgenza perché, in seguito ad una normale visita controllo, ha appreso la notizia di avere poco liquido amniotico. E che quindi, se avesse proseguito nella gravidanza, sarebbe stata pericoloso per la piccola.