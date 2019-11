Cecilia Rodriguez si lascia immortalare stesa sul divano con indosso un costume davvero molto minuscolo: si vede un po’ troppo.

Per i due anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno deciso di regalarsi un incredibile viaggio. Come testimoniato da entrambi i profili social, in questi ultimi giorni, i due giovani ragazzi si trovano a Marrakech, città del Marocco Orientale. Sono ‘sfuggiti’, quindi, al primo freddo di questa stagione, Ignazio e Cecilia. Decidendo, così, di rifugiarsi in un posto caldo. È proprio per questo motivo che, soprattutto nelle ultime foto social, la giovane argentina si lascia immortalare in costume. Ecco. È proprio una di esse che, com’è giusto che sia, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi fan. Appare stesa sul divano, la modella argentina. Eppure, è un particolare dettaglio che ‘impressiona’ tutti. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Cecilia Rodriguez stesa: costume minuscolo, si vede un po’ troppo

Tra esperienze da ‘brividi’ e scatti davvero piccanti, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non perdono mai occasione di poter condividere la loro vacanza da sogno a Marrakech. A tal proposito, infatti, pochissime ore fa è giunta un’ulteriore foto della modella argentina davvero spettacolare. Che, com’è giusto che sia, in un batter baleno ha catturato l’attenzione immediata da parte dei suoi accaniti sostenitori. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio:

Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, Cecilia è divinamente stesa sul divano. Eppure, ciò che cattura l’immediata attenzione è il costume della bella argentina. Il bikini indossato, da quanto si evince, è davvero troppo piccole per le sue prosperose forme. Ed è proprio per questo motivo che, da come si può vedere dall’immagine in alto, si vede davvero un po’ troppo. Certo, sia chiaro: non c’è nulla di scandaloso o di compromettente. Fatto sta, comunque, che ancora una volta Cecilia è davvero irresistibile.