Chiara Ferragni senza reggiseno: il ‘particolare’ buongiorno ai fan di Instagram è arrivato questa mattina con uno scatto che non è passato inosservato.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni si mostra su Instagram senza biancheria. Lo ha fatto proprio qualche giorno fa, dedicando la foto ai suoi haters. Ma quello dato dalla regina delle influencer ai suoi fan, questa mattina, è stato davvero un buongiorno speciale. Di certo, originale! La bellissima moglie di Fedez pubblica un selfie in cui non indossa il reggiseno. Ma sapete cosa utilizza per coprirsi? Un tenero peluche. Proprio così. Diamo un’occhiata al particolare scatto che non è passato inosservato.

Chiara Ferragni senza reggiseno: il ‘particolare’ buongiorno per i fan, il peluche non copre tutto!

Un buongiorno che non è passato inosservato, quello che Chiara Ferragni ha lanciato questa mattina sul mondo di Instagram. L’imprenditrice digitale ha postato una foto molto particolare. Chiara non indossa il reggiseno e, per coprirsi, utilizza un orsetto di peluche. Ecco il post:

Chiara si trova ancora a letto, e scatta un selfie per augurare il buongiorno alla città di New York. E ai suoi numerosissimi fan di Instagram. Un buongiorno davvero particolare, visto che Chiara è praticamente nuda. A coprirla, solo un orsacchiotto di peluche. Una foto che in pochissimo tempo ha scatenato i commenti dei fan. Tutti volti ad esaltare la straordinaria bellezza della influencer. Chiara infatti appare davvero radiosa e i capelli raccolti mettono ancora di più in risalto il suo viso. Ma, diciamolo, gli occhi di molti sono caduti anche lì, dietro al peluche! “Sole lei riesce ad essere dolce e sexy in una sola foto”, scrive un utente, sintetizzando in poche parole il pensiero dei fan. Che crescono sempre di più! Il profilo Instagram della Ferragni conta attualmente 17,6 milioni di followers, provenienti da ogni parte del mondo! E voi, cosa aspettate a seguirla?