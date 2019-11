Claudia Dionigi, fidanzata di Lorenzo Riccardi, ha commentato su Instagram la nuova stagione di Uomini e Donne: “Sinceramente sono allibita”

Claudia è stata una delle corteggiatrici più amate della scorsa edizione di Uomini e Donne. La romana ha fatto breccia nel cuore di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Sara Affi Fella prima di diventare tronista. La storia d’amore tra Claudia e Lorenzo ha conquistato il pubblico. I due in breve tempo hanno raggiunto un milione di seguaci su Instagram, segno che la loro relazione ha fatto sognare i telespettatori del programma di Maria De Filippi. La coppia adesso sogna il matrimonio.

Durante una sessione di domande sul popolare social network, la Dionigi ha espresso il suo pensiero sulla nuova stagione di Uomini e Donne.

Claudia Dionigi esprime il suo parere su Uomini e Donne

Di recente Claudia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha risposto ad un fan che le chiedeva un parere sulla nuova stagione del trono classico. La Dionigi, con schiettezza, ha dichiarato: “Sinceramente sono allibita“. Probabilmente gli ultimi avvenimenti nel programma di Maria De Filippi hanno lasciato di stucco anche la fidanzata di Lorenzo Riccardi. A quest’ultimo, invece, un fan ha chiesto: “Quale tronista ti piace di più?” lui non si è espresso, anzi, ha risposto con ironia: “Il cobra (questo è il suo soprannome ndr.) mi piaceva“. A quanto pare la nuova stagione del trono classico non sta particolarmente impressionando Claudia e Lorenzo. L’ex corteggiatrice è una fedele spettatrice del programma di Maria De Filippi, ma pare preferisca più il trono over. Claudia spesso pubblica video di Gemma Galgani, una delle dame che apprezza di più.

Vedremo se i due nuovi tronisti, Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli, riusciranno a far ricredere l’ex corteggiatrice e fidanzata di Lorenzo Riccardi. Il trono di Veronica, però, è partito subito con il piede sbagliato: la ragazza, infatti, ha accettato il trono dopo aver detto di no all’ormai ex tronista Alessandro Zarino.