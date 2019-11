Depressione ‘sorridente’ o ‘atipica’: quando si nasconde la tristezza mostrandosi felici, cos’è e come ci si sente davvero in questi casi

Esiste una tipologia di depressione abbastanza subdola, non facilmente riconoscibile ed identificabile: per questo, viene chiamata depressione atipica oppure depressione sorridente. E’ quel tipo di insoddisfazione personale che il soggetto interessato non vuole trasmettere e manifestare. Per questo, si maschera con un volto sorridente. Il soggetto non vuole preoccupare le persone che gli stanno intorno, nella maggior parte dei casi, o semplicemente non vuole mostrare la sua fragilità. Questo il motivo per cui tende sempre a sorridere. Ma scopriamo insieme quali sono le cause che possono portare a questo tipo di depressione e come si può correre ai ripari, specificando che per qualsiasi patologia di tipo psichico (come questa) è assolutamente necessario consultare medici, psicologi o psichiatri perché ogni soggetto è diverso dall’altro e pertanto la diagnosi e la cura della patologia devono essere ‘ad hoc’.

Depressione atipica o depressione sorridente: cos’è e come ci si sente

E’ molto strano se non ne avete mai sentito parlare: sì, perché negli ultimi anni si stima un incremento del 15-40% di persone che ne sono affette. A spiegarci quali sono i sintomi di questa depressione è ‘The Conversation’, facendo il punto su quelle che sono le cause e provando ad aprire una finestra sul mondo delle persone affette da depressione sorridente o atipica. Come ci si sente, dunque, quando si ha questa tipologia di depressione? I soggetti interessati si sentono costantemente senza speranza. Ci possono essere, sì, dei picchi positivi nel morale delle persone, ma durano poco. Durano molto poco e si finisce subito in una trasformazione del momento positivo in qualcosa di molto negativo. Si avverte la presenza di depressione atipica anche quando ci si ritrova a gestire le critiche e i rifiuti. Il momento più difficile per un soggetto che soffre di depressione sorridente è la sera: si ha un forte bisogno di prolungare il periodo di sonno e quindi dormire sempre più.

Come risolvere il problema

In genere, le persone affette da depressione sorridente non si rendono conto di quello che gli sta accadendo. Intorno a sé non vedono problematiche vere e proprie per cui stare male. E così come non le vedono loro, non le vedono nemmeno le persone che le circondano. Per questo, identificare il problema è già un grande passo. Capire di essere depressi è già tantissimo. A questo punto, infatti, l’azione consigliata è quella di rivolgersi ad uno specialista. Attraverso un percorso ‘personalizzato’, qualsiasi psicoterapeuta o psichiatra può aiutare il soggetto interessato a riprendere in mano la propria vita.