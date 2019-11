Elodie, sconvolgente rivelazione: “mi piacerebbe moltissimo…”

Elodie si lascia andare a una sconvolgente rivelazione, da Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa”: “mi piacerebbe moltissimo…”

Tra gli ospiti di domenica sera di “Che tempo che fa“, c’è stata la cantante Elodie, che si è lasciata andare a delle importanti rivelazioni da Fabio Fazio. Da quando è uscita dal programma di Maria De Filippi, “Amici”, la cantante ha avuto un successo strabiliante, ma scopriamo insieme quali sono queste importanti rivelazioni a cui si è lasciata andare, durante il programma di Rai 2.

Elodie e la rivelazione a Fazio: “Mi piacerebbe moltissimo…”

Dopo essere uscita dal Talent di “Amici di Maria De Filippi”, Elodie, ha avuto un’ascesa nel mondo del panorama musicale enorme e super positivo. La cantante ha duettato con cantanti super affermati, vincendo numerosi premi e dischi di Platino. Il suo successo sembra non arrestarsi e proprio durante uno dei suoi duetti, la bella Italo-Francese, ha conosciuto quello che poi è diventato il suo compagno anche nella vita di tutti i giorni: Marracash. I due hanno intrapreso una relazione che sta facendo sognare milioni di fan. Ospite ieri sera da Fabio Fazio, a “Che Tempo Che Fa” su Rai 2, la cantante ha avuto modo di ripercorrere la sua carriera, dagli esordi fino ad oggi. Il conduttore le ha chiesto se le sarebbe piaciuto ritornare sul palco dell’Ariston, e dopo un iniziale disagio la cantante ha risposto che le piacerebbe moltissimo poterci tornare, poiché è sempre un’esperienza unica. Elodie ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2017 con “Tutta colpa mia”, classificandosi ottava. La cantante ha asserito, che probabilmente il palco dell’Ariston è il più importante e significativo di tutti, per la storia e il prestigio che rappresenta. Del prossimo Festival di Sanremo si sa per certo che la conduzione sarà affidata ad Amadeus e alcuni possibili partecipanti potrebbero essere oltre Elodie, anche Bianca Atzei, Albano e Pierdavide Carone.