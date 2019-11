Vieni da Me, Francesco Sole fa una gaffe o sbaglia? Racconta a Caterina Balivo di aver contattato Giulia Cavaglia subito dopo che lei non era stata scelta a Uomini e Donne.

Francesco Sole oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha parlato della sua nuova fidanzata. Giulia Cavaglia ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne. Durante l’intervista però, Francesco Sole spiega quando ha deciso di corteggiare Giulia e ai fan del programma non sarà sfuggito un dettaglio a livello temporale che non torna. Secondo Francesco infatti avrebbe iniziato a corteggiare Giulia dopo che la Cavaglia non è stata scelta da Lorenzo Riccardi. Peccato che dopo lei abbia fatto il trono e ci sia stata anche la relazione con Manuel.

Francesco Sole ha rivelato di aver corteggiato Giulia dopo che non era stata scelta a Uomini e Donne

Francesco Sole oggi a Vieni da Me ha raccontato di come ha conosciuto Giulia Cavaglia e come ha iniziato a corteggiarla: “Ho visto Giulia a Uomini e Donne quando non è stata scelta. Ha detto una frase troppo simpatica, come “a uomini facili scelte facili” ho pensato fosse troppo cazzuta e così il giorno dopo l’ho contattata. Le ho scritto su Instagram, faceva una rubrica e le ho detto che era molto carina. L’ho iniziata a corteggiare da subito. Mi ha fatto un po’ penare perché non ci credeva, la sua storia passata l’ha fatta dubitare. Credeva facessi tutto per finta e invece non era così”. Giulia ha poi un messaggio per lui che viene mandato in onda a Vieni da Me e Francesco Sole si commuove: “Ero single da due anni ora sono un po’ emozionato a condividere nuovamente le mie emozioni. Quando si è innamorati si perde un po’ la cognizione delle cose, ma alla fine è bello anche così”.