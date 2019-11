Francesco Sole, Vieni da Me: “Mi dicevano che ero un cancro”

Vieni da Me, Francesco Sole ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi, 11 novembre.

Oggi, 11 novembre, la puntata di Vieni da Me ha visto susseguirsi tanti ospiti importanti come Daniele Pecci e il ritorno di Vittorio Sgarbi per chiarire le polemiche dopo la sua intervista. Nel corso della puntata però c’è stato anche ospite Francesco Sole che ha appena pubblicato il suo nuovo libro, una canzone e ha dichiarato a tutti il suo amore per l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia. I due convivono già e sui social il loro amore è ormai di dominio pubblico.

Francesco Sole racconta degli haters

L’intervista di Francesco Sole inizia subito con una rivelazione: “Il mio nome vero è Gabriele Dotti, io sono Francesco Sole perché all’epoca, quando ho iniziato a fare i video, si sceglievano i nickname. Visto che mia sorella si chiama Selene, che vuol dire Luna, io ho deciso di chiamarmi Francesco Sole. Sono stato fortunato perché da subito ho avuto molte views con i video e mi ha poi beccato Francesco Facchinetti che mi ha supportato in tantissime cose”. Il libro “Per Te” è il sesto di Francesco Sole e spiega che è un romanzo poetico diviso a metà tra scrittura e poesia: “È un ragazzo all’apice del successo che fa il cantante e ha una vita sregolata. Ha una visione dell’amore superficiale, ma durante una festa trova una ragazza che gli piace. La molesta, hanno un incidente e lui va ai domiciliari”. Caterina gli ricorda così anche un suo momento buio personale per colpa degli haters: “Ho incontrato una ragazza non vedente in quel periodo che ha visto alcuni lati del mio carattere che io nascondo molto bene, lei ce l’ha fatta proprio perché non è rimasta condizionata dagli occhi. Gli haters mi hanno criticato nel modo più disparato, soprattutto a livello personale. Non ero abituato agli attacchi d’odio, mi dicevano che ero un cancro”.