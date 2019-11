Chi è Gabriel Garko: età, carriera, vita privata e il vero nome di uno degli attori più amati dal pubblico femminile Italiano

Gabriel Garko negli ultimi mesi sta facendo molto parlare di sé, per la presunta relazione col collega Gabriele Rossi, che finora però non ha trovato riscontro. Ma oggi cerchiamo di scoprire insieme qualcosa in più, su uno degli attori più amati dal pubblico femminile Italiano, scoprendo qualcosa sulla sua età, la vita privata, la carriera e il suo vero nome.

Gabriel Garko: carriera, vita privata e il vero nome dell’attore

Gabriel Garko nasce il 12 luglio del 1972 a Torino, ed è il terzogenito di Isabella Garchio e Claudio Oliviero. Garko ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una sorella minore, la piccola Laura. Gabriel Garko è il nome d’arte di Dario Gabriel Oliviero, ha scelto il cognome Garko in onore della madre a cui è legatissimo. L’attore è alto 192 cm e inizia la sua carriera nel 1990 vincendo il titolo di Mister Settimo Torinese e il titolo di “Il più bello d’Italia” nel 1991. In quegli anni tra l’altro Garko svolgerà anche il servizio militare, presso l’arma dei Carabinieri. All’inizio della propria carriera lavora in alcuni fotoromanzi, e come ballerino nel corpo di danza della terza edizione di “Scherzi a parte” in onda nel 1993. Nel 1995 debutta insieme a Francesca Dellera nel cortometraggio “Troppo caldo” al “Festival Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia” e successivamente in “Una donna in fuga” e “Angelo nero” al fianco di Ben Gazzara, Massimo Ranieri, Giuliana De Sio e Sonia Grey. Sempre nel 1998 debutta al cinema con “Paparazzi” di Neri Parenti.

Tra il 2001 e il 2002 debutta al cinema con “Fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek e “Senso 45“. Nel 2002 posa per un calendario di nudo artistico per la rivista Max e nel 2004 presta la voce al protagonista del videogioco “Prince of Persia – Spirito guerriero“. Ma è nel 2006 che arriva il successo con “L’onore e Rispetto“, in cui interpreta il protgonista Tonio Fortebracci, insieme a Serena Autieri, Manuela Arcuri, Virna Lisi. Nel 2007 torna nelle sale con il film “Una moglie bellissima”, di Leonardo Pieraccioni. Nel 2008, interpreta il sacerdote nel film “Io ti assolvo“, diretto da Monica Vullo e successivamente è il protagonista de “Il sangue e la rosa” con Virna Lisi, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Isabella Orsini e Alessandra Martines. Nel 2009 è nuovamente il protagonista de “L’ Onore e il Rispetto – parte seconda”. Nel 2010 è protagonista insieme a Sabrina Ferilli del film “Caldo criminale”, e nello stesso anno recita anche ne “Il peccato e la vergogna“. Nel 2011 è protagonista insieme a Cosima Coppola nella miniserie “Viso d’angelo” e nel 2012 esce la terza parte de “L’ Onore e il rispetto” con Giuliana De Sio. In quegli anni è ospite due volte di Maria De Filippi a “C’è posta per te” e ad “Amici” e nel 2014 torna sul grande schermo insieme ad Asia Argento nel film “Incompresa”. Nel 2016 è nuovamente protagonista de “L’onore e il rispetto” e “Non è stato mio figlio”. Nel febbraio del 2016 insieme a Madalina Ghenea, Virginia Raffaele e Carlo Conti, conduce il Festival di Sanremo. Gabriel Garko ha avuto delle relazioni molto importanti, con alcune delle attrici più belle dello spettacolo Italiano: Eva Grimaldi, Serena Autieri, Manuela Arcuri, Cosima Coppola e Adua del Vesco. Sappiamo oltretutto che Gabriel vive in una villa insieme a due cavalli, quattro gatti, un alano, un Cocker e un lupo cecoslovacco.