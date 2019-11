Giulia Michelini, la clamorosa rivelazione su Rosy Abate 3: i fan sono rimasti senza parole; ecco cosa ha appena scritto l’attrice sul suo profilo social.

La notizia era trapelata sul web solo qualche ora fa: Rosy Abate 3 si farà. A ‘svelarlo’ era stata proprio la pagina ufficiale di Taodue, con un particolare video dedicato alle prossime produzioni, in cui è apparso proprio il nome della fortunata ed amatissima fiction di Canale 5. Ma proprio quando i fan stavano festeggiando per la terza stagione della serie, ecco che la smentita arriva proprio da lei, Giulia Michelini, protagonista assoluta della fiction. La regina di Palermo gela i fan, con una storia su Instagram che smentisce le voci circolate nelle ultime ore. Diamo un’occhiata.

Giulia Michelini, la clamorosa rivelazione su Rosy Abate 3: “Non è vero”

“Non ci credete, non è vero, sono tutte frolle…”, è così che Giulia Michelini commenta uno stralcio di un articolo, riportato nelle sue Instagram Stories. Un articolo in cui si parla della terza stagione di Rosy Abate, che sarebbe dovuta partire su Canale 5 dal prossimo anno. Una notizia trapelata proprio dalla pagina ufficiale di Taodue, in cui è apparso un video che ha insinuato il dubbio. Ebbene, la Michelini ha deciso di smentire tutto, attraverso le sue Instagram Stories. Ecco cosa ha postato l’attrice qualche ora fa:

Non ci credete, scrive la Michelini in maniera molto chiara. Una smentita a tutti gli effetti, quella dell’attrice, seguita poi anche dalla pagina ufficiale della Taodue. Ecco il post:

Una precisazione che non è stata accolta nel migliore dei modi dai fan della fiction. In molti si sono sentiti ‘illusi’ dal precedente video postato su Instagram. Sarà solo un modo per sviare i telespettatori o del sequel di Rosy Abate non c’è nemmeno l’ombra? Non ci resta che attendere le prossime novità. E voi, vorreste seguire nuove avventure della mitica regina di Palermo?