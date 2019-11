Dopo la notizia del presunto flirt e bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo, Kikò Nalli rompe il silenzio: la verità a Pomeriggio Cinque.

Sono diverse settimane, ormai, che non si parla d’altro. Ambra Lombardo e Gaetano Arena hanno davvero avuto un flirt? La notizia è stata annunciata qualche settimana fa in diretta a Pomeriggio Cinque. Ed è proprio nello stesso studio televisivo che Kikò Nalli, fidanzato della professoressa di storia siciliana, ha voluto praticamente rompere il silenzio. Dopo il ‘polverone’ aizzato nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex marito di Tina Cipollari ha voluto esprimere il suo parere sulla vicenda. Decidendo, così, di raccontare tutta la verità in diretta televisiva. Era già intervenuta, in realtà, la diretta interessata, ma ecco cosa ha dichiarato il parrucchiere romano nello studio televisivo di Canale 5.

Kikò Nalli rompe il silenzio a Pomeriggio Cinque: la verità sul flirt tra Gaetano ed Ambra

La bomba di gossip è stata lanciata qualche settimana fa a Pomeriggio Cinque. Stando ad alcune testimonianza, Gaetano Arena sarebbe stato paparazzato mentre baciava un’opinionista di Barbara D’Urso. Tra l’altro, vi abbiamo già parlato della reazione della padrona di casa appena appresa la notizia che la ragazza in questione era anche fidanzata. A distanza di una settimana, però, era stato svelato l’identità della donna. Sembrerebbe, infatti, che Gaetano sarebbe stato avvistato in compagnia di Ambra Lombardo, sua ex compagna di viaggio al Grande Fratello. È proprio per questo motivo che, dopo diverso tempo, Kikò Nalli, fidanzato della bella Lombardo, ha deciso di rompere il silenzio. E di raccontare tutta la verità su questa clamorosa notizia di gossip. Cosa dice? Scopriamolo nel dettaglio. Ecco. Stando a quanto dichiarato dal parrucchiere, tutta la vicenda non sarebbe altro che finzione. “Sono ‘bolle di sapone'”, dice Kikò rivolgendosi ad Alan Fiordelmondo, paparazzo che conferma il flirt tra i due. Stando a quanto dichiarato dall’ex marito di Tina Cipollari, l’incontro tra Gaetano ed Ambra era un semplice incontro tra amici.