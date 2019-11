Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso punzecchia Gabriel Garko: “Ma non ce l’hai stasera?”, ecco cosa è successo in diretta.

Una nuova puntata di Live Non è la D’Urso è in onda questa sera, 11 novembre 2019, su Canale 5. Tantissimi gli ospiti che questa sera sono entrati in studio da Barbara D’Urso, tra questi anche il bellissimo Gabriel Garko. L’attore è stato accolto con una vera e propria ovazione dal pubblico, nello specifico quello femminile! “Ma quanto è gnocco?”, sottolinea la conduttrice, accogliendo in studio l’attore. Per lui, questa sera, un incontro nel famoso ascensore della trasmissione con due fan. Ma, prima della sorpresa, Gabriel si è seduto sul divanetto bianco di Live, per un’intensa intervista con Barbara D’Urso. Ecco cosa ha raccontato, ma soprattutto cosa hanno notato gli occhi attenti di Barbara.

Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso punzecchia Gabriel Garko: “Ma non hai la fede stasera?”

È iniziata col racconto del dramma vissuto a Sanremo, l’intervista di Gabriel Garko a Live Non è la D’Urso. Un episodio che ha cambiato per sempre la vita dell’attore, che è stato vittima di un’esplosione in casa, che ha messo a duro rischio la sua vita. Gabriel ammette di non parlarne facilmente, ma dopo anni ha deciso di aprirsi. Ma è dopo alcuni minuti che Barbara punzecchia l’attore, con una domanda molto particolare: “Ma non hai la fede stasera?”, facendo notare come Gabriel questa sera non indossa la fede. Gabriel ammette che questa fede ha già creato troppo clamore, facendo riferimento alle varie voci sul suo presunto matrimonio, circolare negli ultimi mesi. “Ti hanno fatto arrabbiare”, “Possibile, si”, risponde l’attore, che però non sembra voler raccontare molto sulla questione… E alla domanda della D’Urso “Sei innamorato?”, Gabriel rimane vago, e apre una parentesi sulla sua concezione di amore, ammettendo di non aver ancora capito fino in fondo cos’è questo sentimento, “Ma l’altra persona anche l’ha tolta la fede?”, prosegue Barbarella, cercando di indagare sulla situazione amorosa del bellissimo Gabriel. E alla risposta negativa dell’attore, la D’Urso dichiara: “Allora ti ha fatto arrabbiare!”. Un siparietto davvero esilarante , quello tra Barbara e Gabriel, che si è concluso in un modo davvero particolare… con un bacio! Ebbene sì, un bacio sulle labbra vero e proprio. Questa sera, a Live Non è la D’Urso, è accaduto davvero di tutto! E voi avete seguito la puntata?