Chi è Magalì, la presunta figlia illegittima di Diego Armando Maradona? Ecco cosa occorre sapere su di lei nel minimo dettaglio.

Diego Armando Maradona ritorna al centro del gossip. Dopo aver riconosciuto suo figlio Diego Junior, spunta una sesta figlia illegittima del Pibe de Oro. E questa sera, nella puntata di Live-Non è la D’Urso, si affronterà proprio questo argomento. Lei è Magalì Maradona. E, secondo la stampa argentina, la giovane ragazza corrisponderebbe a tutti gli effetti ad una delle figlie del calciatore. Se la paternità fosse reale, Magalì sarebbe esattamente la sesta figlia di Maradona. Ma cosa sappiamo di lei? Com’è solito nostro fare, passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere su di lei. A partire, quindi, dalla sua età, vita privata e profilo social.

Chi è Magalì: la presunta figlia illegittima di Diego Armando Maradona

Dopo Santiago Lara, potrebbe spuntare una nuova e presunta figlia illegittima di Diego Armando Maradona. Ebbene si. In Argentina, ormai, da diverse settimane, non si fa altro che parlare di questo. La giovane ragazza si chiama Magalì e, secondo la stampa locale, corrisponderebbe a tutti gli effetti alla sesta figlia del Pibe de Oro. La ragazza sarebbe nata nel maggio del 1995, lo stesso anno in cui Diego Maradona era l’allenatore del Racing, in Argentina. Stando a quanto dichiarato durante la trasmissione televisiva Intrusors, condotta da Adrìan Pallares, la ragazza avrebbe una storia alle spalle davvero molto particolare. Al momento della sua nascita, infatti, Magalì sarebbe stata abbandonata dalla sua mamma biologica. E, per questo motivo, immediatamente affidata ad una famiglia adottiva. Soltanto l’estate scorsa, dopo aver incontrato la sua vera e propria mamma di sangue, la ragazza avrebbe scoperto tutta la verità. A rendere ancora più valida tale tesi ci sarebbe la spietata somiglianza che Magalì avrebbe con Jana e Giannina, figlie legittime di Maradona. Senza poi considerare l’impegno lavorativo che, come dicevamo, il Pibe de Oro aveva in quegli anni in terra argentina. Purtroppo, non si hanno altre notizie della giovane ragazze.

Se la notizia fosse vera , come dicevamo precedentemente, Magalì risulterebbe essere la sesta figlia di Diego Armando Maradona. Vi sono, infatti, Diego Junior: nato dal rapporto con Cristina Sinagra quando era il fuoriclasse del Nápoli; Dalma e Gianinna, avute con Claudia Villafañe; Jana nata da una relazione con una donna argentina ed, infine, Dieguito Fernando, figlio di Verónica Ojeda.