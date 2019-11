Tu si que Vales, Maria De Filippi finisce nel mirino del web: quel ‘particolare’ comportamento non è affatto andato giù

Durante la quarta puntata di Tu si que Vales, Maria De Filippi è finita nel mirino del web: ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

La quarta puntata di Tu si que Vales, andata in onda sabato 9 Novembre, è stata davvero imperdibile. Come in tutti i precedenti, anche nello scorso appuntamento ci sono stati dei momenti davvero incredibili. E, badate bene, non parliamo soltanto dei simpatici siparietti tra Sabrina Ferilli e Maria de Filippi, ma anche dei look dei rispettivi protagonisti dello show. In particolare, quello di Belen Rodriguez. Ed, ovviamente, quello dell’attrice romana. Ma non è finita qui. Perché, ancora una volta, la regina di Mediaset si è dimostrata la protagonista indiscussa della serata. Perché? Ve lo spieghiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che, durante una delle esibizioni, la moglie di Maurizio Costanzo è finita nel mirino del web. Ecco perché.

Maria De Filippi finisce nel mirino dopo Tu si que Vales: ecco perché

Dopo la clamorosa sfuriata contro un concorrente durante la terza puntata di Tu si que Vales, Maria De Filippi è stata, durante il quarto appuntamento del programma, la protagonista indiscussa della serata. Non soltanto per la clamorosa gaffe commessa in diretta durante l’esibizione di un concorrente, ma anche per un ‘particolare’ comportamento che, ad alcuni utenti web, non è andato affatto giù. Era quasi terminata la puntata quando sul palco si è presentato Lory, un giovane youtuber, che ha voluto mostrare la tecnica dell’Asmr. Di che parliamo? Di una tecnica alternativa di rilassamento. Ecco. È stato proprio in questo momento che, per alcuni telespettatori, la regina di Mediaset avrebbe adottato un atteggiamento irrispettoso nei confronti del giovane. Ecco alcuni commenti apparsi su Twitter:

Lory, quindi, era entrato in studio con tutta la buona intenzione di mostrare pubblicamente i benefici che l’asmr ha sulle persone. E così, dotando i giudici di benda per gli occhi, coperta, ciuccio e peluche (tutti i comfort utile per il relax), ha iniziato la sua performance. Ma sarebbe stato proprio durante l’esibizione che Maria De Filippi anziché godersi il momento, ha preferito