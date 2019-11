Michael Schumacher come sta? Dopo sei anni la moglie rompe il silenzio

Michael Schumacher come sta? A sei anni di distanza da quel drammatico episodio, è sua moglie Corinna a rompere il silenzio e parlare per la prima volta di cure, medici e quant’altro.

Michael Schumacher, il pilota è nel cuore di migliaia e migliaia di tifosi della scuderia Ferrari: sette volte campione del mondo, nel 2013 ha avuto un drammatico incidente e da allora nessuno l’ha più visto. Finalmente, a quasi sei anni di distanza da quell’episodio, a parlare è la moglie di Schumacher, Corinna. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a ‘She’s Mercedes Magazine‘: ha parlato delle condizioni di suo marito e di come si è sviluppata la vita di tutta la famiglia intorno a lui tra spostamenti, cure e tanto altro.

Michael Schumacher come sta? Parla la moglie Corinna

“Potete stare certi che Michael è nelle migliori mani possibili e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere la privacy su un argomento così delicato come la sua salute”. Queste le parole della moglie di Michael Schumacher a sei anni da quel drammatico incidente che l’ha costretto a letto. “E’ un combattente e non si arrende”: queste le parole con cui Corinna ha spesso parlato di suo marito negli anni.

Poi, Corinna parla della loro figlia Gina Maria, che è diventata molto brava nell’equitazione: “Quando avevo 30 anni desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo – racconta la donna – Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non dimentico chi devo ringraziare di tutto questo, ovvero mio marito”. Come vediamo, Corinna conserva gelosamente tutti i ricordi che la legano a suo marito, Michael Schumacher. Adesso, per lei è una gioia enorme vedere la figlia Gina Maria cavalcare il suo cavallo così bene. Probabilmente, era un sogno di Michael e la ragazzina lo sta realizzando.