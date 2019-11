Monteperdido – La Caccia: anticipazioni e spoiler seconda puntata | Quando andrà in onda la fiction con protagonista Meghan Montaner

La seconda puntata della nuova serie TV di Canale 5 “Monteperdido – la caccia” andrà in onda il 17 novembre. La nuova serie TV editata da Canale 5 ha come protagonista un’attrice spagnola, amatissima dal pubblico Italiano: Megan Montaner. Vediamo insieme nella prossima puntata cosa succederà alla protagonista e quali sono gli spoiler, della seconda puntata, che andrà in onda la prossima Domenica, in prima serata Canale 5.

Monteperdido – La Caccia: anticipazioni e spoiler della seconda puntata

In questo secondo appuntamento vedremo la protagonista Megan Montaner arrestare il primo sospettato insieme al resto della squadra di polizia, ma sembra che il lavoro svolto dagli agenti, non sia particolarmente apprezzato dagli abitanti del paese. Ana cercherà di ritrovare un equilibrio con se stessa ma i genitori di Lucia, cercheranno di sfruttarla per velocizzare l’andamento delle indagini. Proprio quando si penserà di essere arrivati alla verità, ci sarà un colpo di scena che rimetterà tutte le carte in tavola. La guardia civile riuscirà ad arrestare come dicevamo, il primo sospettato per La sparizione delle due bambine in paese, ma questo sembra non piacere particolarmente agli abitanti, che iniziano ad essere stufi di tutto questo trambusto, specie nel momento in cui gli agenti li tratteranno tutti come potenziali colpevoli. Il capo della polizia Victor Gamero, scoperto il malcontento nella città di Monteperdido, affronterà Sara Campos e tra i due non mancheranno le scintille. Nel frattempo Ana, ritornata a casa, proverà a ristabilire un equilibrio nella sua vita non senza difficoltà. Il suo ritorno in paese scombussolerà la vita degli abitanti, mettendo a rischio la loro serenità. Durante il sequestro, infatti, Ana e Lucia hanno dovuto patire l’inferno durante il sequestro. Proprio il ritorno di Ana, costituirà per i genitori di Lucia un pretesto per incalzare gli agenti nello scoprire la verità. Monteperdido – La Caccia, andrà in onda tutte le domeniche dalle 21:15 in prima tv Canale 5. La fiction è tratta dal bestseller Monteperdido, di Augustin Martinez e in Spagna si vocifera già una seconda serie.