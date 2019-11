La nuova casa di Diletta Leotta: dalla zona living alla cucina, fino al bagno

La nuova casa di Diletta Leotta è davvero fantastica: dalla zona living alla cucina, fino al bagno: scopriamola insieme in ogni minimo dettaglio

La nuova casa da sogno di Diletta Leotta è già sulla bocca di tutti: le immagini sono appena apparse sull’account Instagram di facileristrutturare.it, l’azienda che ha messo a disposizione tutta la propria preparazione nella ristrutturazione dell’appartamento di Diletta Leotta. La regina della Serie A di Dazn si è affidata a loro per mettere a nuovo la sua casa. Dalla A alla Z, si sono occupati di tutto. Infatti, già diverso tempo fa, Diletta aveva postato delle storie Instagram in cui ci mostrava il ‘cantiere’ della sua abitazione. Tutto in stato embrionale, tutto vecchio ed impolverato a quei tempi: adesso, la casa ha subito una trasformazione eccezionale. Tutto luccicante, con un bianco sulle pareti e sul soffitto che rende una luminosità da mozzare il fiato. Tanta luce, tanto candore nel nuovo appartamento della bella Diletta. Ma scopriamolo dettagliatamente.

La nuova casa di Diletta Leotta: dal living alla cucina, fino al bagno

Un appartamento di 50 mq quello affidato ai professionisti di Facile Ristrutturare ma, in particolare, all’architetto Vanin. E’ proprio lui, infatti, che oggi ha consegnato le chiavi della sua nuova casa a Diletta Leotta. Diletta, come vediamo nelle storie Instagram, ha fatto ingresso nel suo nuovo appartamento trovandoci dentro proprio l’architetto che era lì per spiegarle tutte le modifiche che erano state appena apportate. La casa è incantevole, ma mostrarvela renderà meglio l’idea:

Questo è l’istante preciso in cui Diletta fa ingresso nella sua abitazione. Come vediamo, è tutto di un bianco candido che rende gli spazi ampi e luminosi. Ci sono i fornelli, lì, in bella vista. E la zona living nelle vicinanze. Un tavolo non troppo grande di un color noce chiaro.

Faretti bianchi sulle contro soffitte. E, per spezzare la monotonia del bianco, quel colore molto delicato del tavolo e il verde sempre ‘allegro’ delle piantine sparse qua e là.

Molto delicato anche il colore del pavimento: difficile stabilire se si tratta di un laminato o di parquet vero e proprio. Oggettivamente, molto bello. Sul fondo della stanza che stanno attraversando, un bel divano ad ‘elle’ di colore marrone.

Questo, invece, è il bagno. Sempre di colore bianco con miscelatore d’ultima generazione e una doccia davvero utile con cabina di cristallo apribile: ottima idea salva spazio.

Insomma, l’architetto Vanin ha fatto davvero un lavoro straordinario con la nuova abitazione di Diletta Leotta. Nello spiegare il lavoro effettuato, dice: “Dal punto di vista tecnologico hai l’impianto di raffrescamento Air Zone e le placche di ultima generazione”. Insomma, una casa anche molto tecnologica che non guasta per una donna così al passo con i tempi come Diletta.