Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, è stata lanciata una clamorosa accusa a Gaetano Arena: ecco cos’è successo in diretta.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata di Pomeriggio Cinque dedicata al gossip. E, in effetti, così è stato. Sebbene erano davvero tantissimi gli argomenti che sarebbero stati trattati, si è data molta più importanza al presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. Nello studio televisivo di Canale 5, infatti, non soltanto Kikò Nalli ha raccontato tutta la sua verità, ma c’è stata una testimonianza choc che sembrerebbe confermare il tradimento della professoressa con l’ex concorrente del Grande Fratello. Ma non è finita qui. Perché, ad un certo punto, è stata fatta anche una clamorosa accusa al bell’Arena. A prendere parola è Manila Gorio. Ecco cosa dice al riguardo.

La clamorosa accusa a Gaetano Arena a Pomeriggio Cinque di Manila Gorio: ecco cosa dice

È stata una parentesi davvero molto ‘infuocata’ di Pomeriggio Cinque, bisogna ammetterlo. L’argomento presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo ha interessato davvero tantissimo. È proprio per questo motivo che, nella puntata odierna dello show di Barbara D’Urso, si è offerto ampio spazio a tale argomento. Non soltanto, infatti, sono intervenuti i diretti interessati, ma anche Manila Gorio. Ecco. È stata proprio lei che, per la prima volta, ha ribadito la falsità della notizia. Svelando un retroscena davvero inedito. Stando a quanto riporta la giovane donna, infatti, tutta la vicenda è stata organizzata ed architettata dallo stesso Arena. Che, pur di ritornare sotto il centro dei riflettori, era pronto ad organizzare una paparazzata ‘finta’. Perché dice questo? Semplice! Perché, da quanto dichiarato, sembrerebbe che sarebbe stata prima lei per far parte di questo flirt. Insomma, un’accusa davvero clamorosa, c’è da ammetterlo. Alle quali, per il momento, Gaetano ha voluto non proferire parola. Ma, senza alcun dubbio, lo farà nelle prossime ore. Stay tuned!