Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, c’è stata una testimonianza choc che sembrerebbe confermare il tradimento di Ambra.

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque si è continuato a parlare del presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. La bomba di gossip è scoppiata qualche tempo fa. Quando, nello studio di Pomeriggio Cinque, alcuni paparazzi hanno parlato di un ipotetico bacio tra l’ex concorrente del Grande Fratello e l’attuale fidanzata di Kikò Nalli. È proprio per questo motivo che, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, l’ex marito di Tina Cipollari non solo ha raccontato tutta la verità. Smentendo clamorosamente tutte le accuse che, in queste ultime settimane, si sono rivolte nei confronti della sua fidanzata. Ma non solo. Perché, in diretta televisiva, è stata fatta una testimonianza choc che sembrerebbe confermare le voci di un presunto tradimento da parte della professoressa siciliana.

Ambra ha realmente tradito Kikò con Gaetano? La testimonianza a Pomeriggio Cinque

In questo spazio di Pomeriggio Cinque dedicato al gossip, è accaduto davvero di tutto. Non soltanto furiose lite tra i protagonisti del momento, ma anche una testimonianza choc che sembrerebbe confermare il presunto flirt tra Gaetano Arena ed Ambra Lombardo. Nella puntata odierne dello show di Barbara D’Urso, è intervenuta Giulia Napolitano, ex fidanzata del gieffino. Che, per la prima volta in assoluto, ha dichiarato di essere stata tradita dal bell’Arena con la professoressa siciliana. A Barbara D’Urso, infatti, la modella ha confermato le voci di questo presunto flirt. Dicendo che è stato proprio il paparazzo Alex Fiumara a darle la conferma. “In tre giorni mi ha dato la conferma”, dice Giulia in diretta televisiva. Immediata è stata la reazione di Kikò. Che, certo del sentimento della sua fidanzata, l’ha difesa a spadatratta. Continuando, tra l’altro, a sostenere che tutte queste voci non sono per niente veritiere.