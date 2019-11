Due ex protagonisti di Uomini e Donne del trono Classico stanno insieme? Ci sono alcune prove che non lasciano dubbi. Diamo un’occhiata.

Li abbiamo visti per parecchio tempo nello studio di Uomini e Donne: parliamo di Fabrizio Baldassarre e Muriel Bassi. L’ex corteggiatore si è presentato a Uomini e Donne ben due volte: la prima volta scese le scale per Sabrina Ghio, la seconda per Angela Nasti. In nessuno dei due casi le cose andarono bene. La giovane invece ha partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatrice di Andrea Zelletta. E proprio durante il trono di quest’ultimo si sono conosciuti i due piccioncini? Molti avvistamenti e molti indizi lanciati stesso da loro sui social non lasciano molti dubbi: sembrano essere una coppia. Vi sveliamo nel dettaglio come è salita a galla la nuova love story.

Alcune foto, Instagram story o avvistamenti non lasciano dubbi ai fan di Uomini e Donne: pare che Muriel Bassi e Fabrizio Baldassarre stanno insieme. Negli ultimi giorni sono giunte troppe prove che dimostrano la loro storia: molte IG story combaciano ed un video pubblicato dall’ex corteggiatrice è diventato un post di Fabrizio. Solo amici? Tutti pensavano fosse così, ma la prova che conferma la storia è arrivata dal portale Isaechia: i due sono stati beccati insieme mentre si baciano da una talpa.

Inoltre poche ore fa Muriel ha postato una storia sui social in cui si notano chiaramente i lineamenti dell’ex corteggiatore. “Io che aspetto la colazione da Just Eat e vengo consolata” scrive la giovane milanese mentre un misterioso le bacia la fronte. Sono quasi tutti convinti sia lui dato che la bocca sembra essere la stessa di Fabrizio.

Insomma, non sembrano esserci dubbi: i due si stanno frequentando. Vi piacciono insieme?