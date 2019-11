Quarta Repubblica stasera 11 novembre: ospiti, anticipazioni e tematiche da trattare nella trasmissione con Nicola Porro

Quarta Repubblica andrà in onda anche nella serata di oggi, lunedì 11 novembre 2019: alla conduzione ci sarà, come sempre, Nicola Porro. Il programma sarà trasmesso in prima serata. La puntata di questa sera è molto attesa: già, ultimamente sta raggiungendo ottimi risultati con un ascolto medio nell’ultima puntata di 1.029.000 spettatori con il 5.57% di share. Se state cercando di capire quali saranno gli ospiti di questa sera e di cosa si parlerà nella trasmissione, beh, siete nel posto giusto. Proviamo a scoprire, insieme a voi, quali saranno le tematiche trattate stasera.

Quarta Repubblica 11 novembre: gli ospiti di questa sera e gli argomenti da trattare

Per quanto riguarda gli ospiti di Quarta Repubblica in onda nella serata dell’11 novembre 2019 si partirà dal segretario della Lega Lorenzo Fontana e la viceministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca tra le file dei Dem Anna Ascani. Ma non solo: come ospiti, infatti, avremo anche Francesco Rutelli e Vittorio Sgarbi. Si parlerà, in generale, di tutte le tematiche riguardanti la capitale. Con i primi ospiti che abbiamo citato si tratterà di argomenti come le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna ed il caso Ilva che continua a tenere banco in Italia. Con Rutelli e Sgarbi, invece, si parlerà di buche e della questione spazzatura che ancora affligge la capitale italiana.

Insomma, una puntata davvero interessante che sarà ancora una volta in sfida con l’avversario storico, Report. Certo, ci sarà da fare i conti anche con una trasmissione molto seguita ed amata come Live Non è la D’Urso. Il programma di Barbara D’Urso continua a macinare record su record con ospiti sempre più interessanti. Beh, i conti si faranno alla fine con i dati sugli ascolti tv che saranno resi pubblici nella giornata successiva, martedì 12 novembre 2019. Staremo a vedere!