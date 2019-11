Raffaella Fico stuzzica i fan: alza la gamba, ma la gonna è troppo corta…ecco la foto che ha infiammato Instagram.

I suoi lunghi capelli ricci e il suo fisico mozzafiato hanno incantato tutti nella Casa più spiata d’Italia. Parliamo di Raffaella Fico, la bellissima napoletana che si è fatta conoscere dal pubblico nell’ottava edizione del Grande Fratello, nel lontano 2008. La showgirl è nota anche per la sua storia d’amore col calciatore Mario Balotelli, con cui ha una figlia, la piccola Pia. E Raffaella continua a tenersi in contatto coi fan attraverso Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Pochi giorni fa, ha incantato tutti con una scollatura che non è passata inosservata. Ma ecco che, qualche ora fa, una nuova foto della Fico ha catturato l’attenzione di tutti. L’ex gieffina si è mostrata in una posa particolarmente ‘audace’. Date un’occhiata.

Raffaella Fico stuzzica i fan di Instagram: alza la gamba, ma la gonna è troppo corta…’incidente piccante’

Ebbene si, Raffaella Fico ha colpito ancora. L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una foto sul suo profilo che ha letteralmente infiammato Instagram. Il motivo? Raffaella indossa un abito nero, abbastanza corto, e, quando alza la gamba, la scena diventa decisamente ‘audace’. Guardare per credere:

La Fico si fotografa nel camerino, prima della puntata di Storie Italiane, dove è stata ospite questa mattina. “Ho pensato di fare qualche posa simpatica per voi”, scrive la bellissima napoletana ai suoi followers. Ma, a giudicare dai numerosi commenti lasciati dai fan sotto al post, la posa più che simpatica è ‘piccante!”. Tutti hanno apprezzato la straordinaria bellezza di Raffaella, che per l’occasione ha stirato i suoi meravigliosi ricci. E voi, cosa pensate dell’ex gieffina? Ricordate la sua avventura nella Casa più famosa della tv?