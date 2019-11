Rosy Abate, arriva finalmente la notizia tanto attesa dai suoi telespettatori: la conferma è giunta pochissimi giorni fa su Instagram.

È da pochi mesi terminata la seconda stagione di Rosy Abate, eppure i suoi telespettatori ne sentono la ‘mancanza’. Nonostante la scorsa edizione sia terminata in modo del tutto positiva per la Regina di Palermo, i fan della serie televisiva hanno sperato, sin dal primo momento, che le sue avventure potessero terminare. Insomma, hanno sperato che ci fosse una terza stagione. Ecco. Su questo argomento, era già intervenuta Giulia Michelini che, in una recente intervista per Verissimo, aveva dichiarato che sarebbe stato davvero difficile rivederla in una nuova stagione. Proprio perché il suo personaggio ne aveva passata di ‘cotte e di crude’. Per questo, sarebbe stato difficile inventare nuove sfide per la mafiosa. Ebbene, pochissimi giorni fa, è giunta la notizia tanto attesa. Ecco di che cosa parliamo.

Rosy Abate, arriva la notizia tanto attesa: la conferma di pochi giorni fa

Abbiamo una bellissima notizia da darvi: Rosy Abate 3 si farà. La conferma tanto attesa è giunta pochissimi giorni fa. Sul profilo ufficiale di Taodue, la società che produce tantissime serie televisive di mediaset, ha pubblicato un video su Instagram che lascia poco spazio all’immaginazione. Di che cosa parliamo? Eccolo nel dettaglio:

Da come si può vedere dal video riproposto in alto, quindi, sembra essere del tutto confermato il continuo delle vicende dalla Regina di Palermo. Ovviamente, per il momento non si ha alcun tipo di anticipazioni sul proseguo. Fatto sta che, dalle immagini riproposte, si vede chiaramente Pietro Valsecchi, il creatore della fiction, scrivere su una lavagna, su cui è stato già annotato il nome di Rosy Abate, ed esclamare: “Ci saranno delle importante novità”. Cosa succederà allora? Lo scopriremo molto presto. Noi non vediamo l’ora!