A Che Tempo che Fa è stato ospite Stefano De Martino: il giovane ballerino e conduttore napoletano ha raccontato un po’ del suo passato e la sua carriera. Ecco le sue parole.

Nella puntata di ieri sera, 10 novembre, di Che Tempo Fa sono stati in studio diversi personaggi noti: uno di questi è Stefano De Martino. Il giovane ballerino e conduttore sta avendo un enorme successo con il programma Stasera tutto è possibile: tutti i lunedì sera in prima serata fa divertire tutto il pubblico di Rai Due con i suoi ospiti e con i mille giochi che prevede il format. Quella di stasera, 11 novembre, sarà l’ultima puntata ed in occasione dell’ultimo appuntamento il napoletano è stato nello studio di Fabio Fazio: ad accoglierlo una sedia inclinata, proprio come il gioco più divertente del suo programma che prende il nome di “stanza inclinata”. Ecco cosa ha rivelato Stefano al pubblico di Rai Tre.

Che tempo Che Fa, Stefano De Martino ironizza: “Se mi risposo? Perseverare è diabolico”

Stefano De Martino è stato ospite di Fabio Fazio ieri sera, 10 novembre: nel programma Che Tempo Che Fa ha parlato molto di sé e del suo passato. “Sono sempre partito con aspettative molto basse, così da meravigliare tutti. Arrivi poi a dimostrare di meritare ciò che la vita ti regala” ha confessato. Stefano ha iniziato a ballare molto presto e nella sua città di provincia, Torre Annunziata, la danza per un maschio era vista come un’anomalia: “Mio padre era ballerino e lavorava al San Carlo. Ha remato contro di me perché mi diceva che quella strada non era consigliabile, era un mondo difficile“. Il provino di Amici è stata la sua ultima chance ed è proprio il talent di Maria De Filippi che gli ha regalato il successo.

Durante l’intervista, la Litizzetto ha chiesto al giovane ballerino e conduttore: “Ti risposi con Belen?”. La risposta di Stefano è stata del tutto inaspettata e divertente: “Ho già dato, perseverare è diabolico”. Così in maniera ironica ha fatto capire che non c’è alcun matrimonio bis in programma con la splendida argentina.