Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Ida e Riccardo ai ferri corti

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over puntata di oggi 11 novembre, Ida e Riccardo ai ferri corti.

Succede. Anche spesso. Una coppia si ama follemente, ma nel corso del tempo si è fatta talmente male che non riesce più a stare insieme. Dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne oggi, 11 novembre, sembra che tra Ida e Riccardo la situazione sia proprio questa. Su Witty TV è stata caricata come sempre una mini anticipazione di quello che vedremo nella puntata di oggi e, tra Gemma Galgani in agitazione e Ida e Riccardo, sembra che i colpi di scena non mancheranno.

Ida e Riccardo, anticipazioni oggi 11 novembre

Oggi, lunedì 11 novembre, come sempre ci troviamo davanti al Trono Over e dopo aver visto le vicessitudini di Gemma Galgani con Juan Luis, è tempo di Ida e Riccardo. I due hanno questa tormentata storia d’amore dalla quale non riescono ad uscire. L’amore c’è, sebbene ferito e distrutto dai tanti tira e molla. I due hanno deciso di riprovare a frequentarsi, ma a detta di Riccardo Guarnieri, la donna non ci si sta impegnando veramente. È dura rimettere insieme i cocci, è vero, ma ci vuole volontà e un sentimento forte. Riccardo aveva scritto una straziante lettera a Ida e da quel momento sembrava che le cose andassero meglio. Dalle anticipazioni di oggi di Uomini e Donne vediamo però che invece le cose stanno nuovamente precipitando. A detta della Platano, Riccardo non fa nulla per dimenticare il passato e, anzi, continua a tirar fuori situazioni, sentimenti e diverbi risalenti all’inizio della loro storia. Sembra che i due non riescano proprio ad andare avanti e non si sa quindi se questa storia d’amore potrà proseguire oppure no. Per ora pare che Ida e Riccardo si stiano impegnando in tal senso e che provino continuamente a far funzionare il tutto anche se con grande fatica.