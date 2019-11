Uomini e Donne, colpo di scena: l’ex tronista torna col suo ex, ecco la foto che li ritrae insieme.

La sua esperienza a Uomini e Donne è stata davvero breve. Parliamo di Sara Tozzi, la bellissima bionda che sul trono più famoso della tv si è seduta lo scorso settembre. Ma solo per poco. Sì, perché Sara ha deciso di abbandonare il programma dopo pochissime puntate, non sentendosi pronta per questa esperienza. Il motivo? L’ex tronista ha capito di pensare ancora al suo ex e non riuscire a lasciarsi andare nella conoscenza con i corteggiatori. Come è finita questa storia? Ebbene, a quanto pare, nel migliore dei modi! La Tozzi è tornata col suo ex, che le ha appena dedicato un post su Instagram davvero da brividi. Diamo un’occhiata al post che ha emozionato i fan.

Uomini e Donne, colpo di scena: l’ex tronista Sara Tozzi torna col suo ex fidanzato

Ricordate Sara Tozzi, l’ultima tronista di Uomini e Donne, che ha lasciato il trono per via del suo ex? Ebbene, pare proprio che tra i due sia rinato l’amore! Un post su Instagram pubblicato da lui non lascia spazio a molti dubbi…Guardate un po’:

“Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l’unica che vorrei ci rimanesse per sempre. Ti amo”. Una dedica da brividi, quella che Francesco ha scritto per la sua Sara, sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram. Tra la coppia è tornato il sereno, per la gioia della Tozzi, che per amore del suo ex ha deciso di rinunciare a un’esperienza unica come quella del trono di Uomini e Donne. Un lieto fine che Sara meritava. Non possiamo che augurare il meglio alla coppia ‘ritrovata’. W l’amore!