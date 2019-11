Vittorio Sgarbi, la frase incriminata a Vieni da Me: il critico risponde

Vittorio Sgarbi torna a Vieni da Me per spiegare l’ondata di critiche e rispondere dopo le frasi

Venerdì scorso è andata in onda una puntata di Vieni da Me di Caterina Balivo con, ospite Vittorio Sgarbi. L’uomo si è prestato al gioco della cassettiera con Caterina, ma pare che abbia detto qualcosa di scorretto tanto che oggi, lunedì 11 novembre, torna per chiarire una delle sue affermazioni dette durante l’intervista.

Vieni da Me, Vittorio Sgarbi e Caterina Balivo spiegano l’accaduto

Vittorio Sgarbi arriva così in studio per rispondere alle critiche che lo hanno visto protagonista sui social dopo la sua intervista: “Si è aperto un caso dalla prima frase di Vittorio” spiega Caterina e così il critico d’arte torna nella sua trasmissione per spiegarsi. Ma cosa aveva detto Sgarbi?. “Le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori. Nel trono di Minerva che era dentro il Partenone ci sono due figure Estia e Ermes, la divinità della casa e il dio dei commerci e dei ladri. In questa logica, le donne sono bianche e gli uomini abbronzati, perché lei stava a casa e lui andava in giro per il mondo. Io educato in modo arcaico non so nulla della cucina o della lavatrice“. Caterina Balivo così dopo aver mostrato il filmato spiega: “Io prima di tutto, quando ho dato ragione a Sgarbi ero super ironica visto che lavoro da 20 anni. In secondo luogo, Vittorio, ha una madre che lavora e una sorella che è una grande imprenditrice”. Sgarbi stesso cerca di spiegare che lui parlava per sé e in base alla sua esperienza: “Una donna sceglie cosa fare, può fare anche la casalinga quanto vuole e come vuole”. I due poi scherzano e ironizzano sempre molto su questo argomento, sorridendo in faccia a tutti gli haters che li hanno accusati.