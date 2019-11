Loredana Lecciso in un locale, Al Bano la incontra e si ‘fionda’ su di lei: il gesto ‘passionale’ spifferato a Mattino Cinque

Si accende il gossip con al centro Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: la notizia ‘spifferata’ a Mattino Cinque, trasmissione condotta da Federica Panicucci, ha del clamoroso. Si accende il gossip, sì, ma si riaccende – a quanto pare – anche una grande passione. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio di cosa stiamo parlando perché, in effetti, si tratta di una vera e propria indiscrezione bomba.

Mattino 5, l’indiscrezione bomba di Signoretti su Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso

Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha raccontato un episodio abbastanza clamoroso ai microfoni di Mattino Cinque: stando alla ricostruzione di un fatto avvenuto nella scorsa notte, Al Bano avrebbe incontrato Loredana Lecciso in un locale. La donna era in compagnia di alcuni familiari: la cognata, il fratello e il nipotino. Erano lì, tranquilli, ignari di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Al Bano, secondo la ricostruzione di Signoretti, l’avrebbe intravista e, dopo qualche selfie con i fan presenti, si sarebbe fiondato su di lei portandola via. Era circa mezzanotte. Così, nell’assistere alla scena, Signoretti dice di aver provato a chiedere al cantante dove stava andando con la bella showgirl. Tuttavia, il cantante non sembra essere stato così preciso nel fornire informazioni. Infatti, avrebbe detto che non lo sapeva neanche lui. Dove sono andati Al Bano e Loredana a quell’ora di notte? Dove l’ha portata? Cosa si sono detti? E cosa avranno fatto? Tra l’altro, poi, c’è anche da chiedersi: cosa penserà Romina di tutto questo? Insomma, il gossip è ormai rimbalzato ovunque e si comincia a sospettare che ci sia della ‘passione’ dietro questo gesto. Sappiamo che i due sono stati legati per molti anni e non sarebbe così improbabile rivederli insieme avvolti nella passione, nell’amore che (probabilmente, e solo probabilmente) ancora li lega. Per ora, non è dato sapere altro ma… staremo a vedere!

