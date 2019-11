Alessia Marcuzzi si immortala mentre è seduta sul letto: il suo vestito, però, è troppo corto, ma è un altro il dettaglio che cattura l’attenzione di tutti.

Lascia sempre senza parole, Alessia Marcuzzi. Dopo il drastico cambio di look, la conduttrice romana ha continuato ad incantare i suoi followers con uno scatto davvero entusiasmante. Si è immortalata, com’è suo solito fare, mentre è seduta sul letto. Mettendo in mostra, com’è giusto che sia, le sue bellissime e perfette gambe chilometriche. Tuttavia, a catturare l’attenzione immediata dei suo sostenitori è un ‘clamoroso’ dettaglio che si nota chiaramente dal suo vestito davvero molto corto. È proprio a corredo di tale immagini, infatti, che si possono leggere tantissimi commenti tesi ad evidenziare ciò. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi seduta con un vestito molto corto: quel dettaglio cattura l’attenzione di tutti

In occasione del suo quarantasettesimo compleanno, la bella Alessia Marcuzzi ha voluto completamente sconvolgere i suoi sostenitori. In senso positivo, sia chiaro. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, la conduttrice romana si è ‘regalata’ un nuovo taglio di capelli. Che, come già raccontato in un nostro recente articolo, le sta divinamente. Ma ha regalato una nuova immagine di se davvero da togliere il fiato. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ve la mostriamo immediatamente:

Appare seduta sul suo letto matrimoniale, Alessia Marcuzzi. Eppure, ciò che cattura l’attenzione, oltre la sua smisurata bellezza, è un particolare dettaglio. Infatti, come dicevamo precedentemente, sono davvero tantissimi i commenti che lo sottolineano. Ma di che cosa parliamo nello specifico? Ecco i dettagli:

Ecco. È proprio questo dettaglio che, dato la ‘lunghezza’ del suo vestito, si intravede chiaramente. In effetti, questi incredibili stivali sono davvero fantastici. Lo pensate anche voi?