Amici di Maria De Filippi, tutto pronto per la nuova classe: “Voglio il banco perché…”, ecco il video appena pubblicato dalla pagina ufficiale della trasmissione.

Ormai ci siamo. Manca davvero pochissimo alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il grande successo di Amici Celebrities, la versione del talent dedicata ai vip, torna quella classica. Dova, a sfidarsi, saranno tanti giovani talenti, pronti a mostrare al grande pubblico le loro doti. Non si sa ancora molto sulla nuova, attesissima, edizione della trasmissione di Maria De Filippi. Chi saranno gli insegnanti? Ci saranno band? Quanti saranno gli allievi? Sono queste alcune delle domande poste ai fan attraverso la pagina ufficiale del programma. E i fan si sono scatenati con i commenti: l’attesa è davvero tanta! Ed è cresciuta ancora di più dopo l’ultimo video postato sulla pagina di Amici: un video in cui trapelano alcuni indizi sui nuovi allievi della classe…Scopriamo qualcosa in più.

Amici di Maria De Filippi, nuovi allievi più motivati che mai: “Voglio il banco perché…”

Sabato 16 novembre, ore 14:10, Canale 5: è questo l’appuntamento imperdibile che tutti i fan stanno aspettando. Tra qualche giorno, infatti, partirà una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, la diciannovesima: si tratta dell’edizione classica, quella dedicata ai ‘nip’. La scuola più famosa della tv è pronta a riaprire le sue porte e proprio sabato conosceremo chi farà parte della nuova classe. I fan non vedono l’ora di scoprire i nuovi talenti, ma, per il momento, i nomi sono ancora top secret. Un piccolo indizio,però, è arrivato poco fa, proprio dalla pagina ufficiale di Instagram del programma. Un video in cui si intravedono alcuni allievi, ma soprattutto, in cui si sentono le loro voci. “Voglio il banco perché…”. Ecco cosa hanno risposto:

Insomma, come si può ascoltare nel post in questione, i ragazzi quest’anno sembrano davvero determinati! In tanti lotteranno per conquistare un banco nella scuola della più famosa della tv, ma solo in pochi ci riusciranno. Siete curiosi di scoprire chi la spunterà? Non ci resta che attendere sabato pomeriggio! È tutto pronto per la formazione della nuova classe! Stay tuned!