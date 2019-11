Vieni da Me, Anna Galiena a ruota libera: le spiazzanti confessioni sui suoi due matrimoni

Ospite delle puntata odierna di Vieni da Me è Anna Galiena: l’attrice romana è stata completamente a ruota libera: le confessioni sui suoi due matrimoni.

Nuova e sorprendente puntata di Vieni da Me. Dopo la puntata di ieri, dove Caterina Balivo ha chiarito la sua posizione riguardo alla bufera sorta in seguito alle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, la conduttrice è pronta a regalare un appuntamento del suo show davvero incredibile. Ospite della prima parte dello show è Anna Galiena. L’immensa attrice, come tutti gli altri ospiti del programma, si è completamente confessata e raccontata alla campana. Ha parlato davvero di tutto. Del rapporto e, soprattutto, della severità di suo padre. Ma non solo. Perché è stato un vero e proprio fiume in piena, Anna. Ecco cosa ha dichiarato in diretta televisiva sui sui due matrimoni.

Anna Galiena a Vieni da Me: la verità sui suoi due matrimoni

Sapevamo che sarebbe stata una puntata di Vieni da Me davvero imperdibile. E, in effetti, così è stato. Ad entrare per prima all’interno dello studio televisivo dello show di Rai Uno è la splendida Anna Galiena. È proprio lei, infatti, che ha regalato uno spettacolo davvero incredibile. Non soltanto, infatti, l’attrice si è esibita in una versione di Romeo e Giulietta inedita e, soprattutto, davvero molto particolare, ma si è lasciata andare a delle confessioni davvero clamorose. Riguardanti, com’è giusto che sia, diversi aspetti della sua vita. La sua infanzia con suo padre, la sua attuale carriera teatrale ed, infine, la vita privata. La bella Galiena, infatti, è stata sposata ben due volte. La prima volta, con un americano. E la seconda volta, con un francese. Ecco. È proprio a tal proposito che l’attrice romana ha confessato di avere avuto un atteggiamento differente. Con l’americano, infatti, Anna confessa di essere andata via perché c’erano dei problemi, ma di averlo sempre amato. Con il francese, invece, la situazione era differente. “Mi sono resa conto che non era l’uomo per me”, dice la Galiena.