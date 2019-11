Antonella Clerici ha voluto avvertire i suoi follower circa una fake news che gira sul suo conto: bisogna fare molta attenzione!

Antonella Clerici ha scritto un lungo post su Instagram in cui mette in chiaro alcune cose riguardanti una fake news che circola sul web sul suo conto: “Gira su vari social la FAKE NEWS #fakenews che io consiglierei investimenti di bitcoin o affini( non so neanche cosa sono). E’ FALSO. Diffidate non consiglierei MAI una cosa del genere”.