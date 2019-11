Antonella Clerici a La Prova del Cuoco: arriva la notizia tanto attesa

Antonella Clerici a La Prova del Cuoco: arriva la notizia bomba tanto attesa, da tutti i telespettatori e dalla conduttrice di Rai1

Antonella Clerici è stata per moltissimi anni uno dei volti cardine dei programmi Rai, prima di essere sostituita alla conduzione de “La Prova del Cuoco”, da Elisa Isoardi. Attivissima sui social, l’ex conduttrice del programma culinario, ci ha resi partecipi della sua vita quotidiana, tra feste matrimoniali e spiacevoli episodi di maltempo. Ed è proprio sui social che da qualche ora impazza l’indiscrezione che vedrebbe Antonella Clerici impegnata nuovamente con “La Prova Del Cuoco”.

Antonella Clerici, notizia boma su “La Prova Del Cuoco”

Antonella Clerici, nel 2018 è stata a malincuore estromessa dalla conduzione de “La Prova del Cuoco”, per essere sostituita con la collega, ed ex compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi. La Clerici che ha condotto il programma sin dalla prima stagione, ha abbandonato il timone a malincuore, mostrando sui social e nelle interviste tutto il proprio rammarico. Ultimamente si vociferava il ritorno della conduttrice, magari alla conduzione di qualche programma, in prima o in seconda serata, addirittura sulle reti Mediaset. Sembra però che la conduttrice possa tornare al timone del suo storico programma. Questa bomba del mercato televisivo è stata sganciata da TVblog, pare infatti che la Rai sia in trattativa con Antonella Clerici per riportarla alla conduzione de “La Prova del Cuoco”, già dalla prossima stagione. E’ evidente che da oggi a settembre 2020, potrebbero cambiare moltissime cose, ma a quanto pare secondo quanto riportato da TVBlog, ormai la Clerici sarebbe convinta di accettare. Nonostante essa avesse in programma di dedicarsi alla famiglia e lavorare solo a programmi di prima o seconda serata. Non ci resta che aspettare la stesura dei Palinsesti Rai per il 2020 e scoprire quanto la notizia sia certa fino in fondo