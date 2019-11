Come scegliere l’asciugatrice: modelli, recensioni e caratteristiche tecniche

Come scegliere l’asciugatrice per l’inverno: modelli migliori, caratteristiche e cosa controllare.

Quando arriva l’inverno e il clima si fa via via sempre più freddo e umido, asciugare i panni dopo la lavatrice si fa sempre più complicato. Si pensa magari a stenderli in casa, oppure si cercano i metodi per farli asciugare il più rapidamente possibili, appendendo tutto ai termosifoni. Sicuramente un metodo rapido ed efficace per asciugare i vestiti in inverno è acquistare una asciugatrice. Ma come? E soprattutto quale scegliere? Come riporta FanPage.it ecco allora una guida alle migliori asciugatrici del 2019.

I modelli di asciugatrici migliori su Amazon

Scegliere l’asciugatrice non è facile. Si tratta di un acquisto economicamente importante che va fatto con cura. Quindi quale bisogna scegliere? I tipi di prodotti sul mercato sono svariati e le offerte anche. Oltre a guardare un fattore economico è quindi importante anche capire le caratteristiche e quale asciugatrice meglio si adatta alle vostre esigenze. Guardando quindi alla top 5 dei prodotti più venduti di Amazon e controllando anche le recensioni positive si è capito quali sono le asciugatrici al top.

Asciugatrice Smeg: questo prodotto ha una capacità di carico di 8 kg e tantissimi programmi tra cui scegliere per asciugare rapidamente i vostri capi selezionando il tipo di asciugatura che più si confà al vostro capo. La classe energetica è A+.

Asciugatrice Candy: carico frontale, capacità di 8 kg e un prezzo super conveniente perché si aggira, su Amazon, attorno ai 300 euro. È una delle più vendute in assoluto, è pratica ed economica, perfetta per chi non ne fa un uso smodato da tutti i giorni.

Asciugatrice Electrolux PerfectCare: classe A+++, capacità 8 chili e perfettamente in grado di regalarvi dei capi che quando escono dall’asciugatrice non devono nemmeno essere stirati. Grazie ad alcuni programmi a vapore rimuove le pieghe. Tanti i programmi speciali come quello rapido da 14 minuti e quello per i piumoni.

Asciugatrice slim Candy: sempre nel mondo Candy questa asciugatrice è perfetta per chi ha poco spazio in casa. Profonda solo 46 cm e una capacità di carico di 7 chili non consuma molto e soprattutto ha il favoloso programma di asciugatura anti-allergia.

Asciugatrice Miele TCE530WP Active Plus: anche questa è una delle asciugatrici più vendute su Amazon. Ha un carico frontale capacità di 8 chili e consuma veramente molto poco con la sua classe energetica A+++

Cosa considerare prima di acquistare una asciugatrice

Le cose da tenere a mente prima di procedere con l’acquisto di una asciugatrice sono svariate. Sicuramente come prima cosa dovrete controllare lo spazio che avete a disposizione. Se infatti abitate in una casa piccola meglio scegliere un modello che non occupi troppo spazio. In secondo luogo dovete controllare la capacità di carico. Se, infatti, siete una famiglia numerosa è meglio cercare un’asciugatrice da non meno di 8 chili.