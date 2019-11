Live Non è La D’Urso, Barbara D’Urso bacia Gabriel Garko in diretta: il pubblico è rimasto senza parole, ecco cosa è successo.

Un’intervista davvero intensa, quella di Gabriel Garko, ospite stasera a Live Non è la D’Urso. L’attore si è lasciato andare ad alcune rivelazioni alla conduttrice Barbara D’Urso, che l‘ha punzecchiato con domande molto particolari. E, tra i tanti argomenti trattati durante la puntata di questa sera, Barbara ha affrontato anche la parentesi ‘ritocchini’. Gabriel Garko, infatti, è stato spesso accusato di aver ricorso alla chirurgia estetica in maniera eccessiva. E per dimostrare che il suo viso è naturale, Barbara si avvicina all’attore, ma non troppo: “Ti darei un bacio in bocca”, “Dammelo!”, ecco cosa è accaduto in diretta.

Live Non è La D’Urso, Barbara D’Urso bacia Gabriel Garko in diretta: ecco le immagini

Si, avete capito bene, Barbara D’Urso ha baciato sulle labbra Gabriel Garko, suscitando l’invidia di tutte le donne presenti in studio. È avvenuto questa sera, durante la diretta di Live Non è la D’Urso. Per garantire al pubblico che Gabriel non fosse rifatto, Barbara si è avvicinata un po’ troppo all’attore. Ma quando ha espresso il desiderio di baciarlo, non si aspettava la risposta di Gabriel! “Dammelo“, risponde l’attore, spiazzando tutti. Il risultato? Eccolo per voi:

Una scena davvero clamorosa, quella vista questa sera a Live Non è la D’Urso. Un bacio che ha infiammato il pubblico, in particolare le donne, che avrebbero voluto trovarsi al posto di Barbarella! Che afferma: “Le labbra sono naturali, gli zigomi sono naturali!”. E Gabriel, affrontando il tema chirurgia, dichiara di non interessarsi particolarmente dei commenti della gente: “Un giorno ti dicono sei rifatto, un giorno sei invecchiato, se vogliono pensare che sono di gomma, pensassero quello che vogliono!” Un discorso su cui la D’Urso appare particolarmente d’accordo: la conduttrice ha dimostrato più volte di ignorare gli haters, specialmente sui social. Insomma, è successo davvero di tutto in questa puntata di Live! E voi l’avete seguita?